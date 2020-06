Noves mesures pel règim de visites i de protocols interns dels centres sociosanitaris

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el Decret d’aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives als centres sociosanitaris i centres de dia. D’aquesta manera, les direccions dels centres i dels centres de dia han d’aplicar les mesures sanitàries específiques, fixades pel Decret, en els següents supòsits: nous ingressos, règim de visites, funcionament intern i transport adaptat sociosanitari. Tots els protocols, que s’han compartit amb les residències i la Federació d’Associacions de Gent Gran d’Andorra, entraran en vigor aquest dijous 11 de juny i estan subjectes a revisió en funció de la conjuntura sanitària.

El nou protocol en aquestes instal·lacions té en compte l’evolució favorable de la situació epidemiològica i, així, es fa necessari adequar les mesures adoptades al context actual. No obstant això, considerant que els usuaris de les residències sociosanitàries són un dels col·lectius vulnerables davant la COVID-19, cal adoptar totes les precaucions necessàries per evitar una possible transmissió de coronavirus en aquest àmbit.

En relació amb les visites als residents, cada centre ha d’establir les franges horàries de visita, la capacitat màxima en funció de l’espai disponible i el personal que ho ha de supervisar. Precisament, la durada de la trobada quedarà a criteri del centre en funció de la disponibilitat. A més, la direcció ha d’autoritzar les visites mitjançant cita prèvia per poder, d’aquesta forma, facilitar als visitants tota la informació sobre les mesures a complir a l’interior de les instal·lacions. També, el centre ha de guardar el registre de les visites rebudes, per tal d’identificar els possibles contactes en cas d’un contagi.

Per poder dur a terme les trobades s’han d’establir àrees netes dedicades exclusivament a aquesta comesa, en les quals s’ha d’aplicar el protocol vigent de desinfecció i neteja entre visita i visita. També és recomanable establir accessos diferenciats per a residents i visitants. És a dir, els residents i els visitants, que han de dur mascareta, han d’entrar a la sala per portes diferents i han de garantir la distància de seguretat d’1,5 metres interpersonal. De fet, els visitants hauran de veure’s amb el resident directament en arribar i hauran de sortir immediatament després de la reunió, sense transitar per la resta del centre.

En el supòsit que en el mateix espai es facin visites simultànies a diferents residents, cal establir una distància de 4 metres entre ells o mecanismes de separació física, com ara mampares. A l’època estival, però, es podran habilitar espais exteriors del mateix centre per a visites, garantint sempre les mesures preventives i de seguretat, si bé les sortides a la via pública estan restringides de moment.

Tota persona que accedeixi al centre, i en abandonar-lo, ha de fer un rentat higiènic de mans amb solucions hidroalcohòliques, i no es podrà menjar ni beure durant les visites. L’objectiu és minimitzar al màxim els riscos associats a l’entrada de persones alienes a les institucions, com a possibles vectors de contagis,

Mesures organitzatives dels centres de dia i sociosanitaris

En paral·lel, el mateix Decret especifica que els centres sociosanitaris i de dia han d’adaptar la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per evitar contagis i garantir la salut tant dels usuaris com dels professionals que hi treballen. Així doncs, cada centre haurà d’aplicar aquestes mesures adaptant l’organització en funció de la seva estructura i recursos, si bé en tots els casos s’han d’extremar les mesures de protecció, com ara la higiene de mans.

Entre les premisses bàsiques es destaca que l’activitat de centre de dia no pot estar integrada en la resta d’unitats del centre residencial i cal que sigui una unitat específica per a usuaris del centre de dia. Així mateix, el centre pot organitzar la seva activitat en petites unitats de convivència formades per un màxim de quatre usuaris, que es poden relacionar i interaccionar entre ells flexibilitzant l’ús de la distància social i la mascareta, però no poden relacionar-se ni interaccionar amb els usuaris de les altres unitats. En cas que no sigui possible organitzar el servei en unitats de convivència, caldrà respectar les mesures de distanciament social o l’ús de la mascareta entre els usuaris.

Els professionals i personal del centre han de dur mascareta i han de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres entre ells. A més, tota peça de roba i calçat que duguin serà d’ús exclusiu de treball i s’haurà de rentar diàriament.

Pel que fa a les activitats que es duen a terme a les instal·lacions sociosanitàries, les sortides als espais exteriors s’han d’efectuar en recintes del mateix centre, ja que les sortides a la via pública estan restringides pel moment. En cas que siguin els mateixos espais, els usuaris de dia i els residents no han de coincidir i cal dur a terme una neteja i desinfecció de les superfícies de contacte després de cada ús.

En aquest sentit, tot el material i l’equipament s’ha de desinfectar després de cada ús.

Transport dels usuaris i organització dels àpats als centres

A l’hora de dur a terme el transport dels usuaris dels centres en els vehicles adaptats, la capacitat màxima dels mateixos ha de permetre la distància de seguretat mínima i durant els trasllats els residents han de portar mascareta. El vehicle s’ha de netejar i desinfectar després de cada viatge.

Quant als àpats, es decreta que s’ha de netejar i desinfectar les superfícies de contacte dels usuaris després de cada menjar i cal evitar que les unitats de convivència mencionades anteriorment comparteixin espais. En cas que no sigui possible, s’ha de mantenir una distància de seguretat entre grups. Tots els estris i la vaixella s’han de rentar obligatòriament amb màquines que assegurin una temperatura correcta de desinfecció.

Nous ingressos als centres sociosanitaris

Amb relació als nous ingressos als centres sociosanitaris, el Decret fixa un seguit de requisits per prevenir possibles contagis de la COVID-19. Així doncs, tota persona que hagi d’ingressar-hi ha de disposar d’una PCR o TMA negativa efectuada en un termini inferior als dos dies previs, si bé queda a criteri d’un professional mèdic l’excepció d’aquesta demanda en cas que ja s’hagi passat la malaltia amb evidència de curació.

Tot i això, es durà a terme un aïllament en habitació individual durant els catorze dies posteriors a l’ingrés amb control d’aparició de símptomes o signes compatibles d’infecció per coronavirus SARS-COV-2 dos cops al dia. En finalitzar l’aïllament s’efectuarà una PCR/TMA. Són excepció a l’aïllament les persones amb evidència de curació de la COVID-19 amb dos PCR/TMA negatives i presència d’IgG. Durant el període d’aïllament resten prohibides les visites de familiars.

Igualment, s’estableix que tot nou treballador que iniciï la seva activitat en un centre sociosanitari ha de disposar d’una PCR o TMA negativa efectuada en un termini inferior als dos dies previs a l’inici de l’activitat.