Noves mesures del Govern per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei amb partides econòmiques per a actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres. Jover ha exposat que es traslladarà al Consell General sol·licitant el tràmit d’urgència.

Aquest text complementa i afegeix noves mesures transversals a les que ja conté el Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, que el Consell General va aprovar el 9 de juny d’enguany.

Jover ha explicat que les actuacions previstes corresponen a despeses no incloses en el pressupost inicial o que no estan suficientment previstes i que per la seva urgència, necessitat o oportunitat no es poden ajornar fins a l’any vinent. Així, en el text presentat es comprometen diferents partides econòmiques pel 2022 i pels anys següents a través de plurianuals.

Impuls de l’habitatge a preu assequible

En primer lloc, en matèria d’habitatge, el Projecte de llei aprovat aquest dimecres pel Consell de Ministres contempla una partida total de 16,2 milions d’euros (800.000 euros pel 2022 i la resta a desplegar en diferents plurianuals fins al 2025) per a la construcció del futur edifici d’habitatges de promoció pública a preu assequible, a la zona de la Borda Nova, a la parròquia d’Andorra la Vella.

L’objectiu d’aquest projecte és facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania. Aquest edifici forma part de les polítiques que el Govern desenvolupa des de l’inici de la legislatura per fomentar l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer. En total està previst que l’edifici compti amb 44 habitatges, 205 places d’aparcament, i dos locals.

Alhora, el mateix Projecte de llei inclou una partida per a una nova línia d’actuació del Govern en política d’habitatge. En concret, es reserven un total d’11 milions d’euros (1 milió d’euros pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2024) per a la compra potencial d’habitatges buits amb la finalitat de destinar-los al mercat de lloguer a preus assequibles. També es reserven un total de 8 milions d’euros (400.000 euros pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2027) per al lloguer potencial de pisos per destinar-los al mercat de lloguer a preu assequible.

Habitatges tutelats en el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) al futur Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI)

El ministre ha posat en relleu que el Projecte de llei d’actuacions urgents compromet una partida d’1,05 milions d’euros (50.000 euros pel 2022 i la resta en plurianuals pel 2023) per a la reforma de 2 plantes, que actualment estan lliures, al futur Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI). En aquestes dues plantes es preveu habilitar un total de dotze habitatges tutelats en el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA).

Projecte d’ampliació de la Universitat d’Andorra

En l’àmbit de l’educació, el mateix text preveu el compromís d’una partida de 6 milions d’euros per al projecte d’ampliació de les instal·lacions de la Universitat d’Andorra (UdA), 200.000 euros dels quals són pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2025.

Desenvolupament econòmic i digitalització

En matèria de desenvolupament econòmic, Eric Jover ha explicat que el Projecte de llei inclou una partida de 371.534 euros íntegra pel 2022 per atorgar subvencions i avals en el marc de la primera fase del programa de digitalització de les empreses del país. L’objectiu és facilitar l’accés a les eines necessàries per avançar en la transformació digital del sector privat del país, un fet que afavoreix l’aparició oportunitats econòmiques i millora la resiliència.

Desenvolupament dels sistemes informàtics de l’Administració general

El Projecte de llei també fa èmfasi en el reforç de la transformació digital de l’Administració general. En primer lloc es compromet una partida de 2,19 milions d’euros per a la implementació del mòdul economicofinancer del Govern (107 mil euros pel 2022 i la resta en partides plurianuals fins al 2026). A més, es comprometen 450.367 euros per reforçar la recentment estrenada plataforma electrònica de contractació pública (196.999 euros pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2023).

Altres mesures

Finalment, el Projecte de llei presentat inclou altres mesures i accions, com ara l’ampliació de l’aportació al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) amb 1,35 milions d’euros més. A més, amb el mateix text es consolida la creació del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra amb una aportació de 450.000 euros, 150.000 euros dels quals són pel 2022 i la resta en plurianuals fins al 2024.

Jover ha assenyalat que es comprometen també 75.000 euros (25.000 euros dels quals pel 2022 i 50.000 euros en plurianuals pel 2023) per a finançar la contractació dels serveis per a l’elaboració del Pla director de privacitat del Govern en el marc de la Llei qualificada de protecció de dades personals. El ministre ha apuntat que al Projecte de llei s’ha determinat que Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) tindrà capacitat d’endeutar-se amb la finalitat de mantenir el pla d’inversions previst.

Actualització del Pla d’equilibri financer i del Marc pressupostari

El ministre de Finances i Portaveu ha afirmat que el Projecte de llei inclou com a disposició addicional l’actualització del Pla d’equilibri financer 2020-2025, així com del Marc pressupostari del Govern, revisant ingressos i despeses pel context mundial i per les mesures de suport a la ciutadania aprovades per l’Executiu.

Eric Jover ha informat que la previsió d’ingressos corrents en el capítol d’impostos directes augmenta gràcies a la recuperació de l’activitat econòmica, passant d’uns 465 milions d’euros en el pressupost aprovat pel 2022 a uns 483 milions d’euros en el pressupost extraordinari del 2022. Així, creixen els ingressos totals previstos uns 19 milions d’euros. Pel que fa a les despeses, es registra un increment moderat del dèficit d’uns 3 milions d’euros, si bé es manté dins del límit previst en la Llei de les finances públiques.