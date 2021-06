Noves dates per apuntar-se als Espais Lleure curs 2021-2022 a Escaldes-Engordany

Per tal de garantir que els inscrits tinguin assegurat el transport escolar us informem que les preinscripcions dels Espais Lleure pel curs 2021-2022 han canviat de data. Es faran del dilluns 14 de juny, a les 8.00h, al dimecres 16 de juny de 2021, a les 15.00h, o fins que s’exhaureixin les places (places limitades degut a les restriccions causades per la pandèmia de SARS-CoV-2).

EDATS:

Espai Lleure 1 (infants escolaritzats al cicle d’infantil) – Edats: del 01-01-16 al 30-06-19

CRITERIS D’ADMISSIÓ:

Estar censat a Escaldes-Engordany, com a mínim, amb un dels pares. Que els pares treballin durant les hores que l’Espai Lleure ofereix el servei. Que la recollida de l’infant sigui factible:

Col·legis Sant Ermengol i Janer: la recollida es farà a la parada d’autobús Esteve Albert.

Escola Francesa: la recollida es farà a la parada d’autobús Pont dels Escalls

Escola Andorrana, Espanyola i Sagrada Família: la recollida es farà a les escoles.

PREINSCRIPCIÓ:

Per realitzar la preinscripció caldrà que s’enviï la següent documentació a bressol@e-e.ad :

– Full de preinscripció degudament omplert i signat (omplir tots els camps). El dossier és un document PDF editable, es demana que s’ompli els camps amb ordinador i no a mà per tal d’evitar confusions de lectura. (aquest full estarà disponible quan comencin les inscripcions)

– Certificat de treball: document actualitzat i signat per les empreses de treball dels dos tutors on consti l’horari de feina presencial.

ADJUDICACIÓ DE PLACES:

Una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds s’enviarà un correu electrònic a totes les famílies acceptades abans de finalitzar el mes de juny. En aquest correu s’adjuntarà tota la documentació necessària per completar la inscripció.

TERMES I CONDICIONS:

Els inscrits a l’Espai Lleure accepten els següents TERMES I CONDICIONS sense cap reserva.

ALTRES PARRÒQUIES:

Les famílies d’altres parròquies interessades a inscriure els seus fills a l’Espai Lleure ho han de fer primer en llista d’espera. Una vegada obertes les preinscripcions poden enviar un correu electrònic a l’Espai Lleure indicant:

Nom i cognoms de l’infant

Data de naixement

Escola

Aula

Parròquia

Telèfons de contacte

CONTACTE: