Novena mort per coronavirus al Sant Hospital de la Seu en l’actual segona onada de la pandèmia

La Fundació Sant Hospital de la Seu ha informat aquest divendres que en les darreres hores ha notificat una nova defunció per complicacions derivades del coronavirus. És la novena mort al centre mèdic urgellenc des de l’inici, el mes d’agost passat, de l’actual segona onada de la pandèmia.

L’hospital ha informat que la persona que ha perdut la vida formava part del brot detectat ara fa dues setmanes a dins del complex sanitari. Pel que fa a l’actualització de dades d’aquell episodi, a data d’avui encara hi ha actius 14 casos, de la trentena que es van detectar. D’aquests 14, 4 són pacients, mentre que els 10 restants són professionals de l’FSH. Al llarg d’aquesta setmana una part important dels positius que han superat la malaltia ja han rebut l’alta. En total, ara mateix al Sant Hospital hi ha 28 ingressats, dels quals 13 són per Covid-19. A aquests tretze s’hi ha de sumar els prop d’un centenar de positius que romanen aïllats als seus respectius domicilis.

Pel que fa al risc de rebrot, tot i mantenir-se força alt, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu segueix baixant i aquest divendres s’ha situat a 507 punts (-19). De la seva part, la taxa de reproducció del virus ha pujat lleument però es manté estable i força per sota del límit recomanat d’1: ara està a 0,68 (+0,03).