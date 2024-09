Juan Juncosa

Vull aprofitar per a dir que emprendré una nova vida. Aquells que em seguiu habitualment sabeu de sobres el meu estat de salut. Per al qui no ho sàpiga, el meu estat de salut m’ha tret de la meva vida habitual. He descarrilat per dir-ho d’alguna forma. M’ha costat tres anys acceptar-ho, però podia haver estat més. Per a aquells que vulguin buscar una reflexió positiva dir-los que, fins i tot, després de molt de sofriment i malgrat ser una ombra de qui era abans, he trobat el que crec que és una nova possibilitat. Una Nova Vida per dir-ho d’alguna manera.

L’única cosa que puc fer ara és escriure i aquesta serà la meva nova vida. A l’agost vaig publicar una recopilació dels articles que ja he publicat des de fa deu anys. (Nada a perder. Todo a ganar). Suposo que a la fi d’aquest mes de setembre es publicarà un llibre-diari on explico aquests tres anys de malaltia i sofriment provocats per la Covid. Vaig presentar un llibre d’aventures al concurs de premi Planeta, suposo que és un premi molt difícil de guanyar amb tants escriptors ja consolidats i tants milers de llibres presentats. De no guanyar-lo publicarem també aquest llibre suposo entre octubre i novembre. I continuo repassant altres llibres que tenia escrits abans d’emmalaltir per a publicar-los, així com escrivint de nous. Només vull dir-vos que per més fosc que sembli el teu futur el temps aclareix les coses.





