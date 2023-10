Nova temporada de teatre infantil a Andorra la Vella

Imatge de l’espectacle infantil Cotó, de la companyia catalana Txo Titelles (Comú d’Andorra la Vella)

Música en directe, titelles i dansa. Aquests són els ingredients que conformen la nova Temporada de teatre infantil de tardor-hivern del Comú d’Andorra la Vella, que arrenca el pròxim 21 d’octubre, dissabte. Serà amb Loops, amb la companyia catalana de teatre familiar Engruna teatre, que a través d’uns personatges de titelles que toquen el violoncel i la flauta, reflexionaran sobre el pas del temps i faran un cant a la vida.

La propera cita serà el 18 de novembre, també dissabte, amb el muntatge Clementina, de la companyia andorrana Somhiteatre. La proposta, que uneix el teatre i la dansa, gira al voltant dels estereotips i de les idees preconcebudes sobre allò que els agrada als infants, per a trencar amb l’imaginari d’activitats fetes només per a nens o només per a nenes.

El darrer muntatge serà el 16 de desembre, dissabte: Cotó, dels catalans Txo Titelles, que presenten una història protagonitzada per un conill i que parla de la importància d’acceptar la pròpia singularitat i de conviure amb la diversitat des del respecte.

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les 17 i a les 18.30 hores. L’entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de 4 euros per als adults. Els tiquets es poden adquirir des d’avui i únicament per Internet a través d’aquest enllaç.





Consultar aquí el programa complet de la Temporada de teatre infantil de tardor-hivern