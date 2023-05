Nova sessió del club de lectura al Pas de la Casa

Coberta del llibre “Del Pas de la Casa, menuda memòria”, de Marta Deu

La Biblioteca comunal del Pas de la Casa acollirà aquest dijous, dia 25 de maig, a les 17 hores, una nova sessió del club de lectura mensual. En aquesta ocasió, es tractarà el poemari ‘Del Pas de la Casa, menuda memòria’, de Marta Deu.

L’autora, nascuda a Vilassar de Dalt, ja fa anys que resideix al Principat d’Andorra i ha deixat grans obres. Entre les més destacades es troba aquest poemari, on apareixen les seves memòries sobre el poble i on explica la vinculació familiar que hi té. L’activitat està oberta a tot el públic.