Una sessió del Club de lectura a Encamp

Nova sessió del Club de lectura a Encamp. Aquesta tindrà lloc el proper dimecres, dia 6 d’agost, destinada a persones majors de 18 anys. L’hora encara no ha estat confirmada pels organitzadors. Per a qualsevol dubte, demanar informació o per a prendre-hi part cal contactar la Biblioteca Comunal d’Encamp, al telèfon +376 732 704.

El club de lectura es prepara, d’aquesta manera, per a llegir les obres de Joan Lluís Lluís i Pep Coll, els dos escriptors catalans que visitaran a la tardor les biblioteques d’Encamp i del Pas de la Casa, respectivament. També s’informarà de les activitats que s’han programat el segon semestre relacionades amb el món literari.

Any rere any, la Biblioteca Comunal d’Encamp organitza un bon grapat d’activitats com ara els clubs de lectura, cursos temàtics, xerrades literàries i temàtiques, exposicions, tallers, concursos, bibliopiscina, contacontes i moltes més.

Com sempre, la inquietud és crear, fomentar i consolidar els hàbits de lectura, començant pels més menuts i continuant amb l’etapa adulta. A la Biblioteca consideren que les relacions humanes i el contacte directe a través del joc, la lectura i la diversió són la base per a crear un teixit social saludable, actiu i sensible amb l’entorn.

És per aquest motiu que totes i cada una de les activitats estan pensades per a assolir els reptes plantejats: informar, formar i divertir.