Nova ruta aèria per a connectar l’aeroport Andorra-La Seu i Palma de Mallorca a l’hivern

Un avió a l’aeroport Andorra – La Seu (SFGA)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva del concurs per al llançament d’una nova ruta aèria des de l’aeroport Andorra–La Seu d’Urgell fins a l’aeroport de Palma de Mallorca amb operativa durant la temporada d’hivern d’enguany. El concurs internacional ha estat adjudicat a la companyia aèria Air Nostrum (Iberia Regional), la qual ha estat l’única oferta que s’ha presentat dins del termini establert al concurs – es va desestimar una segona oferta que va presentar-se fora de termini.

Des de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat es valora que la nova ruta se suma a la ja establerta actualment a l’aeroport de l’Alt Urgell i que permet connectar amb Madrid, afegint així alternatives per a diversificar l’arribada de turistes i l’activitat de l’aeroport, generar noves sinergies econòmiques a l’àrea del Pirineu i desenclavar el país.

L’adjudicació que ha aprovat el Govern aquest dimecres és una prova pilot que pretén connectar l’aeroport d’Andorra-La Seu amb les Illes Balears durant la temporada d’hivern 2023-2024. La companyia oferirà dos vols, d’anada i tornada, cada divendres i cada diumenge des del 5 de gener fins al 31 de març, realitzant un total de 13 setmanes d’operacions durant l’hivern. Concretament els vols seran els següents: Divendres PMI-LEU: 08:45 h i LEU-PMI: 10:45 h; diumenge PMI-LEU: 13:45 h i LEU-PMI: 15:45 h.

Pel que fa a l’operativa comercial, en el concurs s’especifica que és quelcom que impulsa la companyia. De fet, la venda de bitllets es farà dins dels circuits i aliances ja teixides per la companyia, a través de la seva pàgina web. En aquest sentit, la companyia ja ha comunicat que el preu del bitllet costarà a partir de 50 euros per vol, amb un descompte del 75% per als residents que viuen a les Illes Balears i que aplica l’estat espanyol per totes les operacions aèries que es fan des dels aeroports balears cap a l’estranger. Així mateix, la companyia aèria també ha anunciat que es facilitarà la connexió interna amb els aeroports d’Eivissa i Menorca amb el mateix bitllet de vol entre Andorra i Palma.

Pel que fa a la retribució per part del Govern que permeti assegurar la viabilitat econòmica d’explotació d’aquests vols de passatgers, l’Executiu oferirà un màxim de 220.000 euros en funció de l’ocupació real de la ruta. D’aquesta manera, aquest cost màxim es veurà reduït en funció de l’ocupabilitat dels vols de la prova pilot.