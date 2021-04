Nova reunió de seguiment del grup de treball entre el Govern i la Generalitat

El Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya han celebrat aquest dimarts una nova reunió del grup de treball bilateral creat per compartir i intercanviar les decisions preses per ambdues institucions pel que fa a les mesures per contenir la pandèmia del SARS-CoV-2.

Així, la trobada ha servit per posar en comú les actuals dades sanitàries del Principat i de Catalunya, i en especial la pressió als hospitals i a les unitats de cures intensives. També per compartir les mesures aplicades actualment a ambdós territoris. En aquest sentit, les dues delegacions han fet especial èmfasi en demanar prudència als ciutadans i en evitar els contactes i desplaçaments entre persones que no formin part dels grups convivents o les bombolles habituals.

A la reunió hi han assistit, per la part andorrana, els secretaris d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba; de Salut, Helena Mas; d’Interior, Joan León; d’Infraestructures i Telecomunicacions, Cesar Marquina; i d’Economia, Èric Bartolomé. Per la part catalana, els representants han estat els secretaris Generals de Salut i Interior, Marc Ramentol i Elisabet Abad; la secretària d’Acció Exterior i UE, Elisabet Nebreda; el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín; el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer; el director general d’Afers Europeus i Mediterranis, Alfons González; la responsable de Projectes Estratègics, Cristina Domènech; i el cap del Gabinet Tècnic, Daniel Jordà.

Com és habitual i per tal de mantenir un seguiment periòdic de la situació, s’ha acordat que el grup seguirà reunint-se periòdicament. La propera reunió es preveu a inicis de maig.