Nova reunió de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica

La Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD) ha mantingut aquest dijous una nova reunió, presidida per la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés. En la trobada s’ha fet balanç del treball dut a terme en la primera meitat d’aquest any, com ara les formacions específiques dirigides per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i la implementació de la guia de col·laboració i els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica per a multiplicitat de sectors.

En matèria educativa s’han valorat positivament els tallers realitzats als centres educatius del país durant aquest curs escolar, que s’han centrat en la violència de gènere, l’assetjament escolar i la igualtat. En aquest mateix àmbit, s’ha fet una previsió de les accions encaminades al nou curs escolar i la implementació del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius.

La CONPVGD està encapçalada pels ministres d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, i de Salut, i compta amb representats dels ministeris d’Economia, Justícia i Interior, Educació, i Afers Socials, així com del Cos de Policia i representants de l’Administració de Justícia i de Fiscalia.