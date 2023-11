Nova representació de l’obra Bipolar sobre la salut mental

Cartell de l’obra de teatre “Bipolar”, de Jordi Troguet (Bipolar Show)

Aquest dijous, dia 23 de novembre, es tornarà a representar al teatre de les Fontetes, a la Massana, l’obra Bipolar, de Jordi Troguet. Començarà a les 21 hores. L’obra també s’escenificarà el divendres 24 i el dijous 30 de novembre. Així mateix, hi haurà un darrer passí el divendres, dia 1 de desembre.

Bipolar és una apologia a la inclusió social d’una persona amb un trastorn de bipolaritat. S’utilitza l’humor i la sàtira per a tractar un tema tan actual i conflictiu com és la salut mental de les persones. Serà a través del mentalisme i la música en directe que l’espectador connectarà amb les pors i els deliris del protagonista tot formant part de l’espectacle.

Aquesta obra de creació 100% andorrana vol fer valer els anhels, els somnis i les il·lusions d’una persona socialment marginada com a motor de força per al canvi i per a la desestigmatització de la salut mental, trencant tabús i posant el focus en les capacitats i no en les limitacions.

Jordi Troguet Torres n’és el creador i protagonista principal, però, també hi intervé Júlia Troguet Ribes.