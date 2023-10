Nova proposta equilibrada per a l’aeroport de Barcelona

Francesc Mauri

Arriba una nova proposta sobre l’aeroport del Prat. Oikia, el think tank de propostes verdes, en aquest cas de desenvolupament, ens diu que cal obrir el focus i no centrar-nos únicament en la prolongació de la pista del costat mar de l’aeroport, del fals dilema que s’ha creat sobre biodiversitat, ciutadania o economia, perquè aquest no és el veritable problema de fons. El fet més preocupant és la inexistència d’un model aeroportuari català eficient. Avui dia hi ha una evident falta de coordinació i cap mena de gestió integrada entre els diferents aeroports que existeixen al país, siguin gestionats per AENA o per la Generalitat. Els aeroports més pròxims al de Barcelona – El Prat són el de Girona-Costa Brava i el de Reus, per la qual cosa, el sistema aeroportuari de Barcelona – Catalunya hauria d’estar format per:

• Barcelona – El Prat com aeroport principal, destinat a ser centre distribuïdor de passatgers (hub) de vols intercontinentals o de llarg radi i passatgers de negocis o turisme d’alt nivell.





• Girona i Reus com aeroports secundaris, connectats per AVE amb Barcelona i destinats a atendre passatgers de turisme amb destinació a la Costa Brava i la Costa Daurada i companyies aèries low cost.





• Alguaire com aeroport principal de càrrega aèria, hauria de ser el nostre Memphis, on es poden atreure operadors logístics globals que tenen gran interès a disposar d’infraestructures d’aquestes característiques.





Parlem però de les pistes:

Les dades reals de l’any 2019 facilitades per l’Aeroport de Barcelona – El Prat revelen que només 2.334 aeronaus pesants van necessitar enlairar-se finalment per la pista llarga en 2019 (mitjana de 6,4 diàries), la qual cosa suposa un 0,68% sobre el total d’operacions anuals. Amb aquestes dades podem concloure que:

• Donada la capacitat que l’aeroport té encara disponible i no utilitzada (25-35%), AENA no pot parlar de pèrdua de capacitat derivada de la utilització de la pista llarga 07L/25R per part de les aeronaus pesants que no poden utilitzar la pista curta 07R/25L preferent per a enlairar.

• El nombre d’aeronaus pesants que precisen la pista llarga 07L/25R per a enlairar-se és insignificant (0,68% del total d’operacions de l’Aeroport de Barcelona el 2019).

• El 78% de les aeronaus pesants poden enlairar-se per la pista curta sense majors problemes. Només 1 de cada 5 necessiten fer-ho per la pista llarga. Quan es va inaugurar la tercera pista l’any 2004, pràcticament tots els vols intercontinentals usaven la pista llarga. Avui dia, fins a l’Airbus 380 de 600 passatgers s’enlaira a Barcelona, la majoria de les vegades, per la pista curta.

• Com ve succeint des de fa anys, les futures millores tecnològiques en les aeronaus (motorització, disseny d’ales, etc.) faran que cada vegada sigui menor la distància necessària per a l’enlairament d’aeronaus pesades, per la qual cosa és altament probable que el percentatge d’aeronaus pesades que requereixin la pista llarga per a enlairar-se es vagi reduint gradualment a mitjà termini.





Finalment:

Heathrow vs. Barcelona ens trobem amb dues pistes paral·leles amb un millor funcionament de l’aeroport londinenc. Si les pistes són similars excepte en la seva longitud, per quina raó a Londres-Heathrow són capaços d’operar 10 trànsits més per hora que a Barcelona (88 enfront de 78, un 11,36% més)? La simple millora en els sistemes d’estela (esteles turbulentes generades per les hèlixs o el raig de les turbines) podria permetre una menor separació entre avió i avió, millorant l’operativa.

La raó és que a Londres-Heathrow s’utilitzen Procediments de Control de Trànsit Aeri (ATC) més avançats: l’aplicació d’aquesta tècnica a Londres- Heathrow ha suposat un 62% de reducció en demores. Si s’apliquessin aquests procediments ATC millorats en l’Aeroport de Barcelona, sembla raonable estimar que la capacitat podria incrementar-se en 10-11 operacions/hora, la qual cosa implicaria una capacitat màxima de 88-89 operacions/hora, igualant a la de Londres-Heathrow. Informe sencer al web d’Oikia.cat.