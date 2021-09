Nova polèmica amb una eina d’Intel·ligència Artificial que ‘despulla’ a dones

DeepSukebe segueix el camí de DeepNude o Nudify i alguna altra aplicació, utilitzant la intel·ligència artificial per a manipular fotos de dones vestides, mostrant-les nues. No es tracta, òbviament, d’un mecanisme de ‘raigs X’ capaços de mostrar una informació suposadament oculta en la instantània a força d’eliminar capes de roba, sinó en una reconstrucció que parteix de les formes del cos que es deixen veure en la imatge per a, mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial, ‘imaginar’ com ha de ser la resta del cos.

Encara que els productors d’aquesta mena d’apps i serveis en línia (és possible utilitzar DeepSukebe des del navegador web d’un sistema d’escriptori sense haver de donar-se d’alta) els ‘promocionen’ com a divertits, no fa falta dir quins usos és possible donar-los; des de famoses fins a perfectes desconegudes (la veïna o l’amiga d’algú) han passat, fotogràficament parlant, per aquest i altres serveis similars per a alimentar les fantasies eròtiques. Perquè DeepSukebe només despulla artificialment a dones, i ho deixa ben clar en Twitter: “make all men’s dreams come true” – fer realitat els somnis de tots els homes -.

I, el pitjor, és quan el resultat produït per aquesta eina passa de l’àmbit privat al públic, compartit en fòrums en línia. Fins i tot, una atleta olímpica ha hagut de suportar la ignomínia de veure’s despullada artificialment.

És per això que Maria Miller, membre del Parlament Britànic, sol·licita un debat parlamentari sobre aquest tipus d’eines i totes les que permetin la generació d’imatges digitals de nu o sexualment explícites sense el coneixement i permís de l’afectada, per a proposar la seva prohibició, segons informa la BBC.

La mateixa diputada fa sis anys que lluita contra l’anomenat ‘porno de venjança’, consistent en la distribució d’imatges o vídeos íntims sense el permís de la persona afectada, una pràctica de la qual les dones són les seves principals víctimes, sent exercida sobretot per exparelles (i, d’aquí, la referència a la venjança en la denominació de la pràctica).

L’oportunitat per a prohibir aquesta pràctica potser vindrà arran de la pròxima llei de seguretat en línia, que ha de ser debatuda pel Parlament Britànic.

Per Tecnonews