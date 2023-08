Nova oportunitat per a descobrir la Farga del Madriu

Cartell anunciant les visites a la Farga del Madriu (agenda.ad)

Un dels atractius que atresora el medi natural, així com el patrimoni andorrà és la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la parròquia d’Escaldes-Engordany. En aquest sentit, per a demà dijous, dia 10 d’agost, de les 15 a les 18 hores, hi ha programada una nova visita guiada al jaciment de la Farga del Madriu.

L’activitat es porta a terme tots els dijous del mes d’agost i són els tècnics de Patrimoni Cultural els encarregats de dirigir les visites a la Farga del Madriu (a 20 minuts del refugi de Fontverd, riu amunt).