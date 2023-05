Nova llei del Parlament Europeu per a lluitar contra la desforestació mundial

Un bosc desforestat (Ecoticias)

El Parlament Europeu impulsa una nova iniciativa que s’aplica als productes del bestiar, cacau, cafè, oli de palma, soja, fusta, cautxú, carbó vegetal i paper imprès i contempla l’obligació de respectar els drets humans i els drets dels pobles indígenes.

Per a combatre el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, la nova llei obliga les empreses a garantir que els seus productes no han provocat desforestació ni degradació forestal. Encara que no es vetarà cap país ni matèria primera, les empreses només podran vendre productes a la UE si el proveïdor dels mateixos ha emès una declaració de «diligència deguda». Aquesta haurà de certificar que el producte no procedeix de terres desforestades ni ha provocat degradació forestal, tampoc de boscos primaris irreemplaçables, després del 31 de desembre de 2020.

Tal com va sol·licitar el Parlament, les empreses també hauran de demostrar que aquests productes compleixen la legislació corresponent del país productor, inclosa la relativa als drets humans i que s’han respectat els drets dels pobles indígenes afectats. La nova llei va ser aprovada per 552 vots a favor, 44 vots en contra i 43 abstencions.





Productes inclosos a la llei

Els productes que cobreix la nova legislació són: el bestiar, el cacau, el cafè, l’oli de palmell, la soja i la fusta, així com els productes que continguin, s’hagin alimentat o s’hagin fabricat amb aquestes matèries primeres (com el cuir, la xocolata i els mobles) tal com figuraven a la proposta original de la Comissió. Durant les negociacions, l’Eurocambra va aconseguir afegir-hi el cautxú, el carbó vegetal, els productes de paper imprès i una sèrie de derivats de l’oli de palma.

El Parlament també va aconseguir incloure una definició més àmplia de degradació forestal que inclou la conversió de boscos primaris o boscos de regeneració natural a plantacions forestals o en altres superfícies boscoses.





Controls en funció del risc

La Comissió classificarà els països, o parts, com de baix, mitjà o alt risc. Ho farà mitjançant una avaluació objectiva i transparent en un termini de divuit mesos a partir de l’entrada en vigor del reglament.

Els productes procedents de països de baix risc estaran subjectes a un procediment simplificat de diligència deguda. La proporció de controls que es faran als operadors dependrà del nivell de risc del país: 9% per als països d’alt risc, 3% per als de risc mitjà i 1% per als de risc baix.

Les autoritats competents de la UE tindran accés a la informació pertinent facilitada per les empreses, com ara les coordenades de geolocalització i realitzaran controls amb l’ajuda d’eines de seguiment per satèl·lit i anàlisi d’ADN per a comprovar d’on provenen els productes.

Les sancions per incompliment han de ser proporcionades i dissuasòries i la multa màxima haurà de ser almenys del 4% del volum de negocis anual total a la UE de l’operador o comerciant infractor.





Antecedents

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) calcula que 420 milions d’hectàrees de boscos, una superfície més gran que la de la UE, van passar a utilitzar-se per a fins agrícoles entre el 1990 i el 2020. El consum de la UE representa al voltant del 10% d’aquesta desforestació mundial. L’oli de palma i la soja són més de dos terços d’aquesta xifra.

L’octubre del 2020, el Parlament va recórrer a la prerrogativa que li confereix el Tractat per a demanar a la Comissió que presentés legislació per a frenar la desforestació mundial impulsada per la UE. L’acord amb els països de la UE sobre la nova llei es va assolir el 6 de desembre del 2022.

En adoptar aquesta legislació, el Parlament respon a les expectatives dels ciutadans respecte al reforçament de la gestió responsable de les masses forestals per a protegir i restaurar la biodiversitat, tal com recullen les propostes de les conclusions de la Conferència sobre el futur d’Europa.





Per Ecoticias