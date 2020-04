Andorran Banking reitera el suport al Govern d’Andorra i al teixit empresarial del país amb la seva capacitat d’oferir liquiditat i finançament en aquests moments de crisi sanitària. A més de les línies de finançament de 130 milions d’euros arran de les mesures excepcionals i urgents del Govern per a les empreses, negocis i autònoms, les entitats del país han formalitzat una pòlissa de crèdit per un import de 50 milions d’euros per al Govern d’Andorra. Aquest finançament addicional està destinat a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària.

Pel que fa les empreses, autònoms i negocis, els cincs bancs andorrans treballen per executar ràpidament les mesures anunciades per a mitigar els efectes de la crisi sobre les empreses i en conseqüència a les famílies. A tal efecte s’han constituït a cada entitat equips especialitzats per a poder agilitzar el procediment establert pel Govern d’Andorra i posar a disposició d’empreses i autònoms 130 milions d’euros amb la finalitat de facilitar la liquiditat necessària per a garantir la continuïtat de la seva activitat.

Recordem que l’empresa, negoci o autònom, un cop disposi de la resolució de Govern, s’ha de posar en contacte amb el seu gestor habitual a través del seu mail o telèfon, en les 24 hores següents per tal d’iniciar el procediment de formalització de la línia de finançament garantida.

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, comenta que “els bancs estaran al costat del país i dels seus clients perquè cap empresa ni cap família es quedi enrere per un tema de liquiditat causada per l’emergència de la COVID-19. Ajudarem el Govern i la societat a superar aquesta situació i col·laborarem amb l’objectiu de frenar l’impacte de la crisi sanitària a l’economia”.

En aquest sentit, les entitats han acordat que no s’executaran empreses ni particulars fins al 30 de juny pels impagaments de préstecs o altres obligacions amb les entitats bancàries, quan aquests hagin estat derivats de la manca de liquiditat produïda per la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19.

Agraïment a clients, empleats i bancs

L’Associació de Bancs Andorrans agraeix als clients i als empleats de les cinc entitats bancàries el seu compromís per la lluita contra el coronavirus. Expressa també el seu reconeixement a tots els professionals del sector que amb el seu esforç i compromís personal faciliten als clients poder disposar dels serveis necessaris per a garantir les seves necessitats financeres.

Des d’Andorran Banking es continua recomanant a la població anar presencialment al seu banc només en casos imprescindibles i utilitzar els canals a distància que ofereixen les entitats per fer la majoria de les gestions.