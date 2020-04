Nova jornada sense casos positius de coronavirus a l’Hospital de la Seu d’Urgell

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell no ha registrat en les darreres hores cap nou cas positiu de coronavirus. Al centre mèdic urgellenc hi ha 2 pacients ingressats de COVID-19 i cap malalt pendent de resultat. Segons ha comunicat a través de les xarxes socials el president de la Fundació Sant Hospital (FSH) i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, no s’ha donat cap alta ni s’ha fet cap trasllat, ni tampoc s’ha hagut de lamentar cap decés.

De moment, hi ha aïllades a l’àrea del CAP de la Seu un total de 213 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 97 sospites i 78 contactes sense símptomes. Des que va iniciar la pandèmia s’han donat d’alta 104 persones. La xifra d’aïllats al seu domicili durant l’estat d’alarma ascendeix a 45 casos confirmats positius, 133 sospites i 139 contactes (total 317).

Pel que a la Fundació Sant Hospital, continuen les donacions de material tecnològic perquè els pacients es puguin comunicar amb els seus familiars. També a través de tablets els malalts d’Alzheimer han pogut gaudir del projecte de musicoteràpia Compassats.

A més, s’ha fet la donació de productes alimentaris i de material de protecció. Així mateix, cal destacar que aquest divendres, coincidint amb l’inici del Ramadà, la Comunitat Islàmica de la Seu ha fet un donatiu de 1.000 euros per a la lluita contra la COVID-19.

Dades al Pirineu

El Departament de Salut ha comunicat que a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran hi ha actualment 333 (+5) casos positius registrats i 789 (+26) casos sospitosos. Es manté la xifra de 30 morts i les altes hospitalàries, que ascendeixen a 172.

Dades a Catalunya

D’altra banda, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha informat que fins ara hi ha hagut un total de 48.273 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha un total de 97.922 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, per positius de la COVID-19 o bé com a casos sospitos, un total de 5.613 persones. Des de l’inici de l’epidèmia, un total de 3.785 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 866.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.885 són professionals sanitaris, mentre que 5.696 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 27.379 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.794 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 19.421 són casos sospitosos.