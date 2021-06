Nova jornada de vacunació a la Seu amb Janssen per a partir dels 40 anys

El Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell, en coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, oferirà novament aquest divendres, dia 18, la possibilitat de vacunar-se contra la COVID-19 amb Janssen (una sola dosi) i sense cita prèvia. A més a més, en aquesta ocasió s’amplia la franja d’edat a la qual s’adreça la campanya: si la setmana passada era a partir dels 50 anys, ara ja s’hi poden acollir tots els habitants d’entre 40 i 69 anys.

Tal com es va fer la setmana passada, les persones interessades a rebre aquest vaccí s’han d’apropar al mòdul COVID que Salut té instal·lat a la plaça de Soldevila, al costat mateix del Sant Hospital i del Centre Cívic. L’horari serà novament entre les 4 i les 7 de la tarda. Per accedir-hi només cal identificar-se amb la targeta sanitària o bé amb el DNI.

L’acció es va provar divendres passat i va tenir una bona resposta. Ara, el CAP fa una nova crida perquè hi assisteixi el màxim possible de veïns i veïnes que encara no s’hagin vacunat tot i poder-ho fer ja. L’objectiu, recorden, és assolir el màxim possible d’immunitat de grup com més ràpid millor. En aquest sentit, des del personal sanitari adverteixen que ara és un moment clau i que és urgent aconseguir-ho, davant del risc d’arribada de noves variants del coronavirus. Per això, apunten que cal que tothom es vacuni si es vol evitar fer passes enrere pel que fa a la capacitat del sistema sanitari i a les restriccions.

Normes per a acompanyants a l’Hospital

Pel que fa justament a l’aixecament de restriccions, des d’aquesta setmana la Fundació Sant Hospital ja torna a oferir la possibilitat de visitar els pacients ingressats. Tot i això, els acompanyants han de seguir diverses normes de prevenció. Entre elles, ús obligatori de mascareta quirúrgica, identificar-se a Admissions amb una targeta (que haurà de retornar cada dia quan se’n vagi) i respectar les normes bàsiques de distància entre persones.

L’horari de les visites és entre el migdia i la tarda (13.00-17.00 h). S’admet un acompanyant per pacient i dia, i ha de ser sempre el mateix durant tot l’ingrés.

Oberta la inscripció per a la pauta completa a la franja de 60 a 69 anys

D’altra banda, el Departament de Salut acaba d’obrir la inscripció per a les persones nascudes entre 1952 i 1961 que s’han vacunat amb AstraZeneca i que han de rebre la segona dosi, després d’haver rebut la primera ara fa onze setmanes. Tal com ja és habitual, el tràmit es pot fer al portal https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/.