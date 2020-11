Nova jornada amb altes a l’hospital i a El Cedre per mantenir el bon camí

La tendència positiva dels darrers dies es va confirmant i les altes continuen superant els nous casos. En les darreres 24 hores s’han detectat 49 nous infectats, mentre les recuperacions arriben a les 97. D’aquesta manera, actualment hi ha 956 casos actius. L’altra bona notícia són les altes que es van donant des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i que va fent disminuir la pressió sanitària per aquesta banda; des d’ahir s’han donat 4 noves altes i, per tant, queden ingressats 9 pacients a planta i 8 a l’UCI.

A la planta COVID-19 habilitada al Cedre també es redueixen les persones ingressades; actualment, hi ha 3 residents, tots del mateix centre sociosanitari.

Des de l’inici de la pandèmia, el total d’afectats per Covid-19 són 5.616 persones –4.759 corresponen a la segona onada– i les recuperacions arriben a les 4.585. Les defuncions es mantenen en 75.

Pel que fa a la població escolar, 49 aules estan sota vigilància activa –12 total i 37 parcial– i 27 en vigilància passiva.