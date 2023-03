Nova guia per a propietaris de terrenys afectats per instal·lacions i línies energètiques a les terres de Lleida, Pirineu i Aran

Bombeta encesa, imatge escollida per la Diputació de Lleia per a la Guia energètica (Dip. Lleida)

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, en base a l’interès dels ens locals per a donar resposta a demandes i dubtes rebuts de la ciutadania, ha publicat una nova guia per a propietaris de terrenys afectats per instal·lacions i línies energètiques. Es tracta d’una eina que ha de servir per a ajudar tots els veïns i veïnes afectats per nous projectes d’implantació d’energies renovables de grans dimensions amb infraestructures d’evacuació que travessen diverses comarques de la demarcació de Lleida, amb especial impacte sobre les Garrigues, el Segrià, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i l’Urgell.

Davant la complexitat que suposa la implantació d’aquests projectes en la nostra demarcació, el rigor de la burocràcia i uns terminis administratius curts per tal que els propietaris de terrenys afectats puguin al·legar, el Patronat de Promoció Econòmica, amb suport jurídic especialitzat en aquesta àrea, ha elaborat aquesta guia que té com a objectiu posar les eines necessàries a l’abast dels propietaris d’aquests terrenys i així poder anticipar les possibilitats de resposta de la ciutadania afectada en els seus drets i interessos.

La guia inclou un apartat de conceptes bàsics, un del marc legal actual, un apartat d’explicació de com funciona una expropiació forçosa i un altre de les opcions dels titulars dels béns afectats. A més a més, també posa a disposició del ciutadà un model d’al·legacions inicials per tal que es pugui descarregar i fer-ne ús.

Aquesta guia, que ja es pot consultar al web promocioeconomica.cat/guiaenergetica, contribueix a incrementar el catàleg de serveis i recursos que el Patronat de Promoció Econòmica posa a disposició dels ens locals i de la ciutadania.