Nova fase del projecte Impulsa Energia en eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Alt Urgell

Aquest mes de juliol s’estan duent a terme moltes de les actuacions de substitució d’enllumenat públic dels 11 lots licitats a principis d’any, en el marc del projecte IMPULSA ENERGIA: Millora de l’eficiència energètica i gestió de l’enllumenat i edificis públics a l’Alt Urgell. Aquest és un projecte FEDER, amb cofinançament de Diputació de Lleida i les entitats locals de la comarca, i liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb un pressupost de licitació 507.719,07 €.

La substitució de l’enllumenat públic consisteix en el canvi de les làmpades o lluminàries actuals, majoritàriament de vapor de sodi o vapor de mercuri, per unes de tecnologia LED, molt més eficients i que suposaran un estalvi als consistoris de l’ordre del 30%.

Aquests lots corresponen a actuacions en algun dels nuclis dels municipis d’Arsèguel, Cabó, Cava, Josa i Tuixent, La Seu d’Urgell, la Vansa i Fórnols, Montferrer i Castellbò, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet i Valls d’Aguilar. Es preveu que la gran majoria estiguin executats aquest estiu.

Durant aquest mes de juny, també en el marc del projecte FEDER Impulsa Energia, s’han formalitzat els contractes de substitució d’enllumenat públic per a nuclis de 6 municipis: Alàs i Cerc, Bassella, Oliana, Peramola, Ribera d’Urgellet i Valls de Valira, amb un pressupost de licitació 208.029,70 €, que es preveu que s’executin durant la tardor.

Aquestes actuacions, al costat de les executades dins l’acord marc de l’ACM dona per finalitzada la part del projecte destinada a substitució de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica. Ja s’està treballant en la resta d’actuacions, com és la implementació de telegestió als quadres elèctrics i la xarxa de calor amb una caldera de biomassa forestal entre el nou CAP de La Seu d’Urgell i l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el CDIAP.