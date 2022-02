Nova estada esportiva a les instal·lacions comunals del Centre Esportiu del Pas de la Casa

El Pas de la Casa acull una nova estada esportiva a les instal·lacions comunals del Centre Esportiu. En aquesta ocasió és d’un equip suís de natació, Schwimmclub Aarefisch, provinent de la ciutat d’Aarau, capital del cantó suís d’Argovia, entre Zurich i Basilea.

L’equip, format per nedadors joves d’entre 15 i 21 anys, ha escollit les instal·lacions del Pas de la Casa per fer una concentració esportiva amb un total de 10 esportistes i ha vingut recomanat per un equip que va fer estada al Pas l’estiu passat. L’equip suís repetirà estada al mes d’octubre durant pràcticament un mes “per tal de treballar els entrenaments en alçada” tal com ha explicat el seu entrenador Dirk Thölking que ha afegit “estem contents de les facilitats i de la comoditat de les instal·lacions, així com de l’allotjament”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha visitat aquest dimecres a la delegació suïssa per tal de donar-los la benvinguda a la parròquia i conèixer de primera mà la valoració de la seva estada al país.

Fernàndez ha explicat que “l’aposta pel turisme esportiu dona els seus fruits, i aquest és un exemple, ja que l’equip ha vingut recomanat per la valoració positiva d’un altre equip que va estar al Pas durant el mes de juny passat”.

El conseller ha fet la reflexió que “treballem perquè ens visitin delegacions esportives internacionals, però sobretot perquè la seva estada sigui de qualitat, per tant, no només vulguin tornar sinó que recomanin la nostra parròquia i les instal·lacions esportives a altres equips”.

Part dels integrants de l’equip suís es preparen per competir a escala europea en categories juvenils i com descriu el lema del club són “buscadors de talents”.

Jan Frodeno , el triatleta campió olímpic i del món d’ Ironman entrena al Pas de la Casa

Aquests dies el Centre Esportiu del Pas de la Casa, acull també un reconegut triatleta d’origen alemany, Jan Frodeno, campió olímpic i tres vegades campió mundial de l’Ironman que està preparant la temporada vinent en les instal·lacions comunals.

Frodeno ha destacat “les facilitats i l’acollida” en les instal·lacions i l’experiència de l’entrenament i l’allotjament en alçada, a més de 2.400 metres.