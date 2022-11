Nova estada de l’equip U16 de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu a Val Senales (Itàlia)

L’equip U16 de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la FAE segueix preparant la temporada i ho fa amb una nova estada a l’estació de Val Senales (Itàlia), on ja hi va ser el passat mes d’octubre.

L’equip ha estat tota aquesta setmana entrenant en gegant, eslàlom i també supergegant. La delegació andorrana ha tingut molt bones condicions per a poder exercitar-se i preparar bé cada sessió d’entrenament.

L’equip que ha viatjat està format pels U16 de segon any, Tom Farré, Joan Loan, Emma Rafel, Júlia Rodríguez, Chloe Cerqueda, i els U16 de primer any Ainhoa Piccino, Isabella Pérez, Candela Mortés, Marc Daban, Jan Visa, Bernat Gil i Èric Mitjana. Com a tècnics, s’hi han desplaçat Dídac González, Matías Vargas i Gregory Ribotto.