Nova edició dels “motarrots” de les Valls de Valira, amb una desena d’activitats per a reivindicar la memòria històrica

Segona edició dels “motarrots” de les Valls de Valira

L’Ajuntament de Les Valls de Valira ha organitzat una nova edició del programa “Motarrots: Malnoms amb Història, Cultura amb Ritme”, que al llarg dels mesos d’estiu i tardor donarà a conèixer als malnoms col·lectius amb què tradicionalment s’ha conegut els habitants dels pobles, un pilar molt singular del patrimoni cultural de l’Alt Urgell.

Aquesta és el segon any que es duu a terme la iniciativa, que va arrencar als pobles de Civís, Anserall i Calbinyà, i que va ser tot un èxit amb la participació de prop de 200 persones. La proposta, per a preservar i divulgar aquests mots, compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU).

La primera activitat del programa es va iniciar a Os de Civís aquest passat dissabte, 28 de juny, a l’estudi i a la plaça del poble, on s’ha fet un taller de serigrafia tèxtil a càrrec del Taller Tartera. Els assistents van haver de portar la seva peça de roba per a realitzar l’estampació del motarrot del seu poble, “corbatins”. Després de l’estampació, hi va haver l’espectacle musical “Muntanyes de Vida”, a càrrec del grup La Sonsoni, un grup de música tradicional de les comarques pirinenques que combina música en directe amb la projecció d’imatges antigues del municipi.

Diumenge 3 d’agost, el mateix concert es podrà gaudir a Ars, de 18 a 20 h, on els habitants són coneguts com a “agraülls”. En aquest cas, el taller de serigrafia es farà a la tardor, el dissabte 8 de novembre, d’11 a 13 h, al local social Sant Bartomeu.

La tercera cita tindrà lloc el dissabte, 13 de setembre al poble d’Arcavell, on es coneix els seus residents com a “collidors de blat”. Concretament, el taller i l’espectacle es faran a la plaça i a l’estudi en horari de tarda, de les 16 a les 20 h.

De cara al mes de setembre, el consistori també està organitzant diverses activitats en marc d’aquest programa a la zona del barri de Poble Sec, del qual se’n donaran a conèixer tots els detalls properament.





Un patrimoni immaterial únic de l’Alt Urgell

Des de fa quasi quatre anys, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell impulsa el projecte “Motarrots de l’Alt Urgell”, amb la voluntat de recuperar i donar a conèixer els sobrenoms populars amb què es coneix als habitants de cada poble del municipi. Aquests malnoms tenen sovint el seu origen en fets històrics, llegendes, costums, característiques geogràfiques, trets de caràcter o condicions climàtiques que defineixen cada nucli. Amb el temps, molts d’aquests motarrots han adquirit una connotació burlesca o despectiva, i per aquesta raó, el consistori organitza activitats com aquesta, per a fer valer aquest patrimoni que forma part de l’ideari col·lectiu de la zona.

Així doncs, amb les activitats que es duen a terme aquests mesos —i que se sumen a les ja realitzades la tardor passada—, l’Ajuntament de les Valls de Valira aposta per reivindicar aquests malnoms com una expressió pròpia del patrimoni cultural immaterial. La iniciativa vol contribuir a transformar la visió negativa que sovint s’ha associat als motarrots i afavorir aquest llegat viu de la comarca, promovent-lo a través de propostes creatives, participatives i obertes a tothom, amb la voluntat de conservar la memòria col·lectiva i fer-la present entre generacions.





Sobre l’Ajuntament de Les Valls de Valira

Les Valls de Valira és dels municipis més extensos de Catalunya amb 171 km2. Està situat al centre dels Pirineus, limitant amb les comarques de la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i Andorra. El municipi està format per un total de 13 pobles (Anserall, Arcavell, Arduix, Argolell, Ars, Asnurri, Bescaran, Calvinyà, Civís, la Farga de Moles, Farrera dels Llops, Os de Civís i Sant Joan Fumat), i 4 barris compartits amb la Seu d’Urgell (Baixos de Calbinyà, conegut com a Poble Sec, el Barri Sant Antoni, el Barri Sant Pere i el Paratge de Sant Pere). També hi ha quatre pobles deshabitats: Estalareny, Llirt, Ministrells i Morters.