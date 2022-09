Nova edició del Pine Peaks a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell acollirà aquest proper cap de setmana, dissabte 24 i diumenge 25 de setembre, un esdeveniment lúdic i per a tots els públics com és la 3a edició del Festival RockaBilly del Pirineu, Pine Peaks.

El Pine Peaks, esdeveniment organitzat pel Club de Vehicles Clàssics de l’Alt Urgell amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu i Turisme Seu, entre d’altres institucions, entitats i empreses, aplegarà els amants dels vehicles americans i apassionats del rockabilly i el swing. Les activitats tindran lloc al pàrquing a l’aire lliure del Doctor Peiró.

El Pine Peaks s’iniciarà a partir de les nou del matí de dissabte amb l’obertura de portes i la zona de restauració. A les 11 del matí tindrà lloc la Classificatòria Chrono Race i a les dues del migdia hi haurà sessió de DJ amb Country Line Dance. A les quatre de la tarda hi haurà l’actuació de Diana&The Resounds, i a les sis serà el torn de Six in Town.

El Pine Peaks seguirà a partir de les 10 de la nit amb el Rockabilly Night que tindrà lloc a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell, amb les actuacions de The Starways, Barny&The Rhytm All Stars i el Dj.MrFez i Dj Adam Classic. L’entrada té un cost de 5 euros per persona.

El Festival de RockaBilly del Pirineu continuarà diumenge on a partir de les 10 del matí tindrà lloc una rua dels vehicles participants, juntament amb el personatge de Tintín, pels carrers de la Seu d’Urgell. A les onze està prevista la Final Chrono Race de vehicles clàssics americans a l’espai de terra annex al pàrquing del Doctor Peiró. A les 12 del migdia es farà un vermut swing amb We Swing Pirineu. El Pine Peaks finalitzarà amb el lliurament de premis.

Els promotors de la iniciativa animen tothom a participar-hi i acostar-se a la zona del festival “per a gaudir d’una ambientació pròpia de l’Amèrica dels anys 50”. L’accés és gratuït.

Per a més informació es pot trucar al 617 233 123 o enviar un correu a pinepeakscars@gmail.com