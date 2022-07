Nova edició de les 2 Hores de Resistència BTT de Coll de Nargó

Coll de Nargó torna a viure les seves 2 Hores de Resistència BTT. La nova edició de la competició es durà a terme aquest dissabte, dia 16 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda, al costat de l’església de Sant Climent. Les inscripcions estan obertes al web https://tmtiming.com/inscripcionscolldenargo2022, on també es pot consultar el reglament.

A grans trets, la prova consisteix en donar el màxim possible de voltes al circuit que hi haurà habilitat, d’uns 2.500 metres de longitud, fins a completar les dues hores de temps (a 2/4 de 9 del vespre). Es disputa amb dos ciclistes a cada equip i un màxim de 110 equips. Per a les inscripcions dels menors d’edat és necessària l’autorització del pare, mare o tutor que se’n faci responsable.

El recorregut és apte per a tots els nivells i no hi ha desnivells pronunciats ni zones tècniques. Rebran premis els primers classificats de cada categoria i hi haurà premi especial. A les categories de promoció, els equips poden ser de 3 persones en cas que algú no tingui equip.

La inscripció romandrà oberta fins 30 minuts abans de l’inici. El preu fins aquest divendres és de 15 euros, i el mateix dia de la cursa serà de 20 euros. S’hi inclou el dorsal, el xip de cursa i l’assegurança.

És obligatori l’ús de casc durant tota la prova i no es pot circular en cap cas en sentit contrari al llarg del circuit. Si es punxa o es té algun tipus d’avaria, en cas de no poder reparar amb mitjans propis, s’haurà d’acabar de fer la volta.

No es pot fer canvi de participant de l’equip fora de la zona específica per a fer-ho ja que seria motiu d’exclusió de la cursa. També es demana respectar l’entorn i seguir les normes sanitàries que hi hagi vigents el dia de la cursa. L’organització no comptabilitzarà els relleus.