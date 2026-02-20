Aquest cap de setmana tindrà lloc una nova edició de la Dynafit Andorra Skimo – La Travessa dels Refugis, una de les proves d’esquí de muntanya més emblemàtiques del país. Els equips participants en les modalitats Skimo 6, Skimo 8 i Skimo 10 recorreran alguns dels paratges més espectaculars d’Andorra, unint valls, colls i refugis en un repte d’alta muntanya que combina resistència, tècnica i treball en equip.
Dissabte, totes les proves es desenvoluparan a Grau Roig, amb sortida i arribada a aquest sector de Grandvalira, mentre que el diumenge l’activitat es traslladarà cap a Ordino Arcalís, on finalitzaran tots els recorreguts de les cinc categories de la Dynafit Andorra Skimo. Una cita que tornarà a posar en valor l’esquí de muntanya i els paisatges d’alta muntanya d’Andorra.