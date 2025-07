Nova edició, a l’agost, de la caminada ‘La Nocturna de Montanissell’

Cartell de la Caminada ‘La Nocturna de Montanissell’

Dissabte, 9 d’agost, es torna a organitzar la caminada “La Nocturna de Montanissell”, que transcorrerà entre Coll de Nargó i Montanissell sota la llum de la lluna plena. La iniciativa, organitzada per l’Associació Cultural Nargònia, es repeteix per segona vegada després de la bona rebuda de l’any passat. La sortida està prevista a la plaça del Raval de Nargó (18.30 h). Tot seguit, hi haurà l’opció de sopar a Cal Borda (21 h), amb pa amb tomata, embotits, truitades, vi i aigua (15 euros). La tornada (22.30 h) requerirà la utilització de frontal o d’un lot. L’arribada al punt d’inici es calcula que tindrà lloc passada la mitjanit (00.30 h).

Les persones que vulguin prendre-hi part cal que s’inscriguin prèviament a través de la plataforma Entradium. Tots els participants rebran una samarreta feta per a l’ocasió en col·laboració amb Fàtima Farràs.





Diverses opcions d’inscripció

Hi ha diverses opcions d’inscripció a “La Nocturna de Montanissell”. La caminada amb samarreta i sopar a cal Borda té un cost de 28 euros, mentre que sense sopar el preu estipulat és de 13 euros. L’aforament per a l’àpat nocturn és limitat. Finalment, hi ha la possibilitat d’inscripció infantil gratuïta per a nens i nenes de menys de 12 anys, tot i que no inclou el sopar ni la samarreta.





Seguretat amb els Bombers Voluntaris de Nargó

La caminada, oberta a persones de totes les edats i ritmes, comptarà amb la col·laboració dels Bombers Voluntaris de Nargó, que garantiran la seguretat de tothom. Finalment, gràcies a la col·laboració de l’establiment Samarkanda, es farà el sorteig d’uns pals de senderisme Izas entre totes les persones inscrites.