Nova data per a la representació teatral ‘Quedem’, sobre situacions d’amor en confinament

La representació de teatre ‘Quedem’ que es va haver d’ajornar a causa de la pluja el passat 2 de juliol, té nova data de representació. Serà el dissabte 25 de juliol, a les deu de la nit, a la plaça de Joan Sansa. L’obra, que s’inclou en el programa Insomni d’oci nocturn a la Seu d’Urgell, és una reflexió sobre situacions d’amor en època de confinament.

‘Quedem’ està protagonitzada per tres joves artistes de l’Alt Urgell: Ariadna Llobet, Joel Pla i Ivan Caro. Ha estat creada especialment per a aquest acte i l’objectiu amb què la van idear era explorar situacions que els hi ha passat personalment durant el seu confinament o bé històries que han vist a la televisió o que han llegit. Per tant, totes les escenes estan basades en històries reals viscudes els darrers mesos i molta gent s’hi podrà veure reflectida d’alguna manera.

Els protagonistes surten també ara del procés de confinament i per això l’obra està empeltada del moment actuals i d’emocions molt recents. L’activitat és gratuïta i adreçada tant al públic jove com a adults.

Cal recordar que, a causa de les noves mesures de seguretat per la Covid-19, aquest estiu totes les activitats d’Insomni -que són gratuïtes- requereixen inscripció prèvia. Aquesta confirmació de participació es pot fer telemàticament al portal web de l’Ajuntament, a l’enllaç directe: http://agenda.laseu.cat/insomni/

També hi ha l’opció d’apuntar-s’hi amb una trucada al telèfon de Turisme Seu: 973351511.

La finalitat de totes les actuacions del programa Insomni és la d’oferir oci nocturn alternatiu. Són activitats promogudes per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, l’Espai Ermengol i la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb la participació de gent del territori, L’objectiu és oferir a la població, i especialment a la gent jove, una oferta d’oci nocturn saludable i que afavoreix el benestar personal, amb el missatge principal que no cal beure alcohol per passar-ho bé de nit.