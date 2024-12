Nova convocatòria de la Generalitat d’ajuts adreçats al Tiquet Rural, per a fomentar l’emprenedoria en el món rural

Panoràmica de Bescaran (CCAU)

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una segona convocatòria d’ajuts, d’un import d’1,6 milions d’euros, adreçats al Tiquet Rural, una iniciativa per a fomentar l’emprenedoria en el món rural, a fi de facilitar la creació o l’adquisició de noves microempreses als territoris rurals, i també el traspàs de negocis ja en funcionament dedicats a una activitat no agrària.

La primera convocatòria d’aquesta iniciativa va tenir lloc el passat mes d’abril i s’hi van destinar 1,9 milions d’euros, que van permetre tirar endavant 86 projectes. Davant l’èxit de sol·licituds, aquest pressupost s’ha ampliat amb una segona convocatòria i s’ha arribat a un total de 2,5 milions d’euros, que permetran donar resposta a noves sol·licituds d’ajut.

Les subvencions, que promou el Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, les gestionen els 11 grups d’acció local (GAL) Leader a Catalunya i es poden sol·licitar en tots els nuclis que es troben dins la zona Leader 2014-2022, amb la qual cosa s’arriba a més de 500 municipis i al 70% del territori català. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de febrer de 2025. Són ajuts finançats íntegrament pel FEADER-IRUE.





Per a aquesta convocatòria, la dotació pressupostària és la següent:

Grup d’acció local Leader Dotació Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 144.825,00 € Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya 143.403,00 € Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 129.361,00 € Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 154.703,00 € Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 137.059,00 € Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià 125.091,00 € Associació Leader de Ponent 163.781,00 € Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 137.746,00 € Consorci Leader Pirineu Occidental 199.124,00 € Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 166.532,00 € Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 142.632,00 € Total FEADER 1.644.257,00 €





Fins a 35.000 euros d’ajut

La convocatòria està oberta a les persones interessades a crear una nova microempresa o bé a aquelles que n’adquireixin una en traspàs, i també a persones jurídiques i cooperatives no agràries interessades a impulsar un nou negoci o prendre el relleu d’un que ja estigui en funcionament. Les persones sol·licitants d’aquest ajut es comprometen a mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys, a partir del moment en què es percebin els diners.

El Tiquet Rural consisteix en un import a tant alçat determinat per a cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per a posar en funcionament l’empresa o dur a terme el traspàs de l’activitat. Els ajuts es concediran i es pagaran abans de començar l’activitat o paral·lelament a l’inici, i els compromisos es controlaran a posteriori. L’import econòmic rebut, que no està vinculat a la realització de cap inversió, pot arribar als 35.000 euros. D’altra banda, la subvenció és incompatible amb qualsevol altra destinada a la creació d’empreses, però sí que és compatible amb les convocatòries d’ajuts Leader vinculades a projectes d’inversió.

Aquest ajut comportarà una simplificació documental i de gestió important per a les persones que el sol·licitin, tot i que s’hauran d’acreditar els requisits que estableixen les bases reguladores de l’ajut.





Agenda Rural de Catalunya

El Tiquet Rural és un nou servei de suport a les persones emprenedores dels territoris rurals, més enllà dels ja existents en el sector primari. De fet, la creació i consolidació de noves empreses a les zones rurals del país és una de les accions definides al repte 6 de l’Agenda Rural de Catalunya, centrat en la innovació i la dinamització econòmica i social, que proposa oferir subvencions i avantatges fiscals a noves empreses i persones emprenedores del món rural i obrir els ajuts a tots els sectors, no només als vinculats al sector primari.