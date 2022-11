Nova conferència del cicle Transversals: “Posthistòria, realitat i identitat en l’era d’Internet”

Aquest dilluns vinent, dia 14 de novembre, dins del cicle Transversals, a Escaldes-Engordany, se celebrarà la conferència “Posthistòria, realitat i identitat en l’era d’Internet”. La xerrada tindrà lloc a les 19 hores, a la sala d’actes del comú escaldenc i la ponent serà Almudena Hernando.

Dins el procés històric s’han identifcat dues fases culturals diferents: la Prehistòria, caracteritzada per l’oralitat, i la Història, associada a l’escriptura com a mode de representació de la realitat. Amb l’ús massiu d’internet, ha començat una nova fase històrica, la Posthistòria, caracteritzada per un mode diferent d’entendre a la persona i de construcció i relació amb la realitat.

Almudena Hernando

La ponent és una arqueòloga espanyola, catedràtica de Prehistòria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que centra les seves investigacions en l’etnoarqueologia, la teoria arqueològica i l’arqueologia de la construcció de les identitats.

Ha realitzat treball de camp amb grups indígenes a Guatemala, Tailàndia i Brasil, i ha estat investigadora invitada a les universitats de Califòrnia, a Los Ángeles (UCLA); Berkeley; la universitat de Chicago; i Harvard.