Nova concentració de personal sanitari davant del Sant Hospital

Un grup de treballadors del Sant Hospital de la Seu d’Urgell s’han concentrat a les portes del centre mèdic urgellenc aquest dilluns al migdia. En aquesta ocasió, reclamaven que la retribució extra anunciada pel Departament de Salut per al personal sanitari, per la lluita contra la COVID-19, sigui igual per a tots els professionals.

La protesta ha estat encapçalada per una pancarta amb el lema ‘Tots som 1 equip’. Fonts del personal de l’hospital han assegurat que la paga anunciada pel Govern contempla que l’aportació econòmica extraordinària distingeixi entre categories laborals i ho consideren injust, perquè entenen que tots els empleats de la sanitat pública catalana han posat de la seva part i han fet sacrificis personals per tal d’ajudar a frenar la propagació del coronavirus des de l’arribada de la pandèmia al país.

La Generalitat va anunciar la setmana passada que aquest mes d’agost vinent abonarà compensacions d’entre 350 i 1.350 euros als metges i al personal d’infermeria. La conselleria va justificar aquestes diferències de retribució extra per criteris com ara la categoria professional, el grau de presencialitat i el grau d’exposició a la COVID-19. En total s’hi destinarà uns 140 milions d’euros mitjançant una de les diverses modificacions que s’estan aplicant als pressupostos d’enguany. Aquesta xifra triplica els 45 milions que s’havien previst inicialment. També es contempla destinar 80 milions d’euros -el doble del que estava planificat- per a millores de funcionament reclamades pels professionals sanitaris.

Pel que fa al personal de residències sanitàries, se’ls abonarà un màxim de 900 euros. També es preveu recompensar la feina feta per d’altres serveis essencials com ara bombers, policies i empleats de serveis d’emergència.