Nova col·laboració entre Pyrénées Andorra, Re&Wear i UNICEF

UNICEF – Comitè d’Andorra i Andwearis seran presents a Pyrénées Andorra a partir del 01 de juliol fins al 31 d’agost del 2021 en un format de Pop-up. Les tres entitats aposten per la sostenibilitat i la importància del reciclatge.

Per primera vegada estaran a la venda uns productes actuals, bosses de platja, bosses forrades i més articles, fets amb lones reciclades. Trobareu el Pop-up situat a la primera planta dels Grans Magatzems Pyrénées al costat de la secció de joguines. Part de la compra d’aquests articles anirà a benefici de l’UNICEF per a la campanya #RegalaFutur que va començar el passat mes de maig.

Aquesta nova acció encaixa a la perfecció amb el compromís que tant Unicef Andorra com els col·laboradors, Grup Pyrénées i Re&Wear, tenen en favor de la sostenibilitat. Cal tenir en compte que l’impacte de la crisi climàtica és una amenaça creixent per als infants a Andorra i arreu del món. Els efectes del canvi climàtic ja s’estan fent notar i són un dels principals reptes al que s’hauran d’enfrontar els infants d’avui i els nens i nenes del futur. És responsabilitat de tota la societat passar de les paraules a les accions i comprometre’s per a canviar la tendència negativa i aconseguir resultats perquè la supervivència i el bon desenvolupament de la infància sigui una realitat.

Des de UNICEF – Comitè d’Andorra i Andwearis i amb la col·laboració de Re&Wear, Grup Pyrénées, i VSA, qui va cedir les lones, també volen passar a l’acció i aquest és el nostre compromís amb els infants: Per a cada infant, un ambient sà, net i saludable.