Nova campanya de donació de sang i plasma, aquest dilluns, a la Seu

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en col·laboració amb Creu Roja de l’Alt Urgell, organitza aquest dilluns 19 de setembre un nou acapte de sang i plasma a la Seu d’Urgell. S’hi podrà participar de dos quarts de cinc de la tarda a les nou del vespre, al Centre Cívic El Passeig.

Des del Banc de Sang i Teixits s’indica que calen més donacions per a recuperar les reserves de sang dels hospitals catalans i demanen a tothom que es trobi bé de salut que reservi hora a la pàgina web donarsang.gencat.cat. Es calcula que són necessàries 1.100 donacions diàries al mes a Catalunya per a fer front a les necessitats mèdiques.

Pot donar sang una persona que tingui entre 18 i 70 anys i pesi més de 50 quilos. Les dones poden donar sang un màxim de tres vegades a l’any i els homes un màxim de quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos. Tant per a la seguretat del donant com del receptor, abans de la donació es fa una entrevista mèdica i es mira la pressió arterial i el nivell d’hemoglobina.

En el cas que el possible donant hagi passat la COVID, haurà d’esperar 14 dies des de la finalització dels símptomes per a poder donar. Si s’ha estat en contacte amb algú que hagi tingut la malaltia, però s’està vacunat amb la pauta completa i no hi ha símptomes, la donació es podrà fer amb normalitat.

D’altra banda, la vacunació contra la COVID no impedeix donar sang o plasma. Tot i això, si es té algun efecte secundari, com febre o malestar general, caldrà esperar dues setmanes. L’ús de la mascareta continua sent obligatori per a entrar als espais de donació.