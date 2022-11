Nova campanya a Ordino per a informar sobre les modificacions de la normativa d’animals de companyia

Ordino impulsa aquest dilluns, 7 de novembre, una nova campanya per a donar a conèixer a la població les principals modificacions sobre l’Ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia, publicades al BOPA amb data 30-06-2022. Amb el lema ‘No t’oblidis l’ampolla’ es convoca a tots els propietaris de gossos per a obsequiar-los amb una ampolla per a netejar les miccions de la via pública.

Els interessats podran passar a recollir-la a la Casa de la Muntanya, de dilluns a dissabte, de les 9 a 14 h i de les 14.30 a 17.30 h, i diumenges de 9 a 14 h, on es distribuiran fins a exhaurir les existències. Per a recollir-la caldrà identificar-se com a propietari de l’animal i ser resident a la parròquia. Portar l’ampolla és obligatòria i la neteja immediata de miccions és un dels punts que incorpora el nou text normatiu i que caldrà complir amb risc de sanció lleu, amb multes de 150 euros.

Després de sumar-se a la campanya de gratuïtat del cens d’ADN caní, el Comú, ara vol sensibilitzar tots els propietaris, i fer complir amb l’ordinació per una bona convivència. El document recull altres aspectes importants, també objectes de sanció, com l’obligatorietat de registrar l’animal, portar el xip i genotipar-lo. La campanya també recorda la prohibició d’accés dels animals als cultius agrícoles, a les zones esportives i a les zones de joc infantil.