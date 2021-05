Nova actualització de la nomenclatura de la CASS per incloure-hi les visites mèdiques no presencials

El Consell ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per poder incloure-hi les visites no presencials amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’accessibilitat a l’atenció sanitària evitant al pacient desplaçaments innecessaris, especialment en el marc de la pandèmia de SARS-CoV-2, i complementar així els serveis que sí que requereixen ser presencials.

Així, el ministre Martínez Benazet ha apuntat que aquest tipus de visites segueixen aportant valor al procés assistencial, atès que formen part del procés de diagnòstic, de tractament, de seguiment o d’activitat preventiva, i que es duen a terme alternant-les de forma complementària amb visites presencials.

La nova nomenclatura recull que l’acte mèdic realitzat en modalitat no presencial preveu les mateixes tarifes que pels actes presencials. No obstant, es crea una nova lletra clau per a les visites no presencials d’intercanvi d’informació o tramitacions, que en aquest cas tindran una tarifa més reduïda de 15,70 euros.

El Decret entra en vigor el proper 1 de juny.