Nova acció d’embelliment i recuperació de la memòria històrica del nucli de la Mosquera d’Encamp

El Comú d’Encamp ha començat una nova acció d’embelliment del nucli tradicional de la Mosquera amb els nous murals de l’artista Samantha Bosque que lluiran en les portes i façanes de diferents cases d’aquest nucli tradicional encampadà.

La coneguda muralista va ser l’encarregada de pintar el mur que llueix a la plaça de Sant Miquel i seguint amb la idea que ha expressat el conseller de Turisme i Reactivació econòmica, Nino Marot “valorar el patrimoni, recuperar la memòria història i fer-ho de forma atractiva per als veïns i visitants a través de l’art”, ara s’inicia un nou projecte on veuran la llum una desena de murals, inspirats en fotografies existents, i que “reflectiran la vida i la història real dels diferents emplaçaments on s’ubicaran”, tal com ha indicat el tècnic comunal i divulgador cultural, Robert Lizarte, i que serviran també per eliminar pintades d’actes incívics que actualment embruten i malmeten la imatge de la parròquia.

Aquesta setmana han començat els treballs que s’allargaran uns dos mesos, i, per tant, es preveu que durant l’estiu ja estiguin tots finalitzats. La inversió destinada a aquest projecte és de 10.000 euros.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica ha agraït la col·laboració dels veïns, ja que ha estat clau per poder desenvolupar aquest projecte d’embelliment que suposarà un nou atractiu per a Encamp.