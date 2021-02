Nova acció de neteja de l’entorn, dissabte a la riba de la cua del pantà d’Oliana

Els participants es trobaran al matí (9.45 h) al Pont d’Espia, a la cruïlla de les carreteres C-14 i L-401. Les inscripcions es poden fer al telèfon de l’Ajuntament nargoní (973 38 30 48).

Els organitzadors aconsellen portar aigua, calçat còmode, guants gruixuts i mascareta, tant per poder treballar amb bones condicions com per complir amb la prevenció de la COVID-19. Els qui vulguin també es poden portar el dinar per fer un pícnic.

La netejada s’emmarca en la celebració de l’European Clean Up Day i compta amb el suport del Projecte Life de la Unió Europea. També hi col·laboren Ecovidrui, Cicloplast, la Diputació de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l’Agència de Residus de Catalunya.