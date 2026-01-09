Després de competir a la secció oficial del 78è Festival Internacional de Cinema de Canes, ‘Nouvelle Vague’, de Richard Linklater arriba als cinemes. El director americà de la trilogia romàntica ‘Antes del amanecer’, iniciada el 1995 amb Julie Delpy i Ethan Hawke, i de films tan emblemàtics com ‘Boyhood’ (2014), reivindica ara amb mestratge i entusiasme el clàssic del cinema modern de Jean-Luc Godard ‘Al final de la escapada’ (1959), pel·lícula de culte que inaugurava el moviment trencador de la Nouvelle Vague. Després de l’enginyosa i divertida comèdia salvatge ‘Hit Man. Asesino por casualidad’ (2024), Linklater evoca ara amb tot l’amor i la ironia la mitologia cinèfila en aquest meravellós exercici nostàlgic i celebratiu que és ‘Nouvelle Vague’. El resultat d’aquesta operació és un genial i exhaustiu making-of en blanc i negre dels preparatius i rodatge del film immortal de Godard.
Una gran festa de la mitomania que reprodueix el calendari de la filmació de ‘Al final de la escapada’, així com tots els ingredients que van envoltar la seva gestació permetent copsar els paràmetres estètics revolucionaris del cinema de Godard per l’època com era la improvisació, la immediatesa, la frescor, l’economia de mitjans, la inventiva o els homenatges cinèfils i les cites literàries. ‘Nouvelle Vague’ permet radiografiar, així, els dies que van canviar la història del cinema fruit de la irrupció de cineastes com Godard o Truffaut. Alguns d’ells crítics de cinema de la redacció de la revista Cahiers du Cinema com el mateix Godard, altres personalitats indispensables com el productor Georges de Beauregard (Bruno Dreyfürst) i, també, cineastes més rodats com l’italià Roberto Rossellini (Laurent Mothe), admirats pels joves cineastes.
Enmig d’un repartiment quilomètric destaquen per damunt de tot el triangle principal conformat per Guillaume Marbeck en la pell del pare de la Nova Onada francesa, Jean Luc Godard; Aubry Dullin interpretant a l’amic boxador de Godard, Jean-Paul Belmondo, assumint un paper principal a ‘Al final de la escapada’, rol que el catapultaria a la celebritat; o la nord-americana Zoey Deutch que fa de Jean Seberg, l’actriu que Godard va voler per a la seva pel·lícula de debut després de veure-la en el film ‘Bonjour Tristesse’ (1958, Otto Preminger).
La pel·lícula, que és un mosaic perfecte de l’efervescència artística de la capital parisenca del moment format per múltiples peces, compta amb un ampli catàleg d’actors que interpreten a diversos cineastes amb Adrien Rouyard com François Truffaut, Jonas Marmy com Jacques Rivette, Jean Jacques Le Vessier com Jean Cocteau, Antoine Besson com Claude Chabrol o Roxane Rivière com Agnès Varda.