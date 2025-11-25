Nous vehicles als parcs de bombers voluntaris d’Oliana, Alp i la Pobla de Segur

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya continuen amb el procés de renovació de la flota de vehicles, tal com marca el Pla estratègic 2030, i aquest novembre han incorporat 27 noves unitats 4×4 lleugeres en format de compra que aniran destinades, majoritàriament, a parcs de bombers voluntaris. El lot de 27 vehicles, que ja s’estan distribuint a les Regions d’Emergència, està configurat per 22 unitats de personal i càrrega tipus parc (UPC Parc).
Els parcs del Pirineu on aniran destinades aquestes unitats són a Oliana, Alp i la Pobla de Segur. També se’n destinaran a Castellfollit del Boix i Sant Llorenç de Morunys, de la Regió d’Emergències Centre; Torroella de Montgrí, de la Regió d’Emergències Girona; Artesa de Segre, la Granadella, Isona, Seròs i Torà, de la Regió d’Emergències Lleida; Malgrat de Mar, la Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Viladecavalls, de la Regió d’Emergències Nord; Collbató, de la Regió d’Emergències Sud; Santa Coloma de Queralt, Sarral i Vila-rodona, de la Regió d’Emergències Tarragona; Batea i Flix, de la Regió d’Emergències Terres de l’Ebre.
Els tot terreny de nova incorporació són de la marca Volkswagen Amarok cabina doble 2.0TDI 170CV. És un vehicle 4×4 tipus pickup amb una zona de càrrega separada per a transportar tota mena de material. El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Next Motorbike, SL, per valor de 6.387.497,61 euros (sense IVA).
Els altres cinc vehicles que conformen el primer lot són unitats de comandament lleugeres (UCL). Dues d’elles aniran destinades a la Regió d’Emergències de Lleida i les altres tres, a la Regió d’Emergències Metropolitana Sud. En aquest cas, són de la marca Toyota Hillux cabina doble 2.4 150 CV, 4×4 del tipus pickup. A la zona de càrrega, disposen de calaixos, prestatgeria i pissarra per a poder desenvolupar les tasques de comandament, amb tots els elements necessaris.