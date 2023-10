Presentació al Comú d’Escaldes dels nous horaris de la línia de l’EE Bus d’Engolasters -Línia Verda- (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany posa en funcionament els nous horaris de la línia de l’EE Bus d’Engolasters (Línia Verda), que seran vigents durant els mesos de tardor i hivern. Els canvis també inclouen un augment de la freqüència de pas, fent que el nombre de viatges diaris passin dels 11 als 13 de dilluns a divendres.

A partir del 16 d’octubre, l’EE-Bus tindrà sortida des de Caldea en sentit pujada i des del berenador de la font de la Closa en sentit baixada. Així, el vehicle que comenci el recorregut des de Caldea tindrà la seva primera sortida a les 7 hores i cada hora en punt fins a les dotze del migdia. Des d’aleshores, l’EE-Bus d’Engolasters circularà a les 13.15 hores i cada hora fins a les 21.15 hores, en què es farà la darrera sortida des de Caldea.

Per altra banda, la primera sortida des del berenador de la font de la Closa serà a les 7.20 hores i circularà cada hora fins a les 12.20 hores. A partir d’aleshores, la freqüència de sortida continuarà sent de 60 minuts, però a comptar de les 13.35 hores i fins a les 21.35 hores. Per tant, la freqüència de pas s’amplia a una hora i es retiren els serveis de la franja de les 11 hores i les 16 hores, tenint en compte que no hi ha tanta necessitat.

Per altra banda, la línia de l’EE-Bus d’Engolasters anul·la, de dilluns a divendres, les sortides des del Camp del Serrat. Ara bé, durant els caps de setmana estaran operatives a les 9.35 hores, les 13.35 hores i les 17.35 hores. D’aquesta manera, es dona servei a tots aquells que vulguin pujar fins a Engolasters, demanda que durant la tardor i l’hivern només genera interès els dissabtes i diumenges.

El Comú ha fet totes aquestes modificacions tenint en compte les observacions que han fet els usuaris de l’EE Bus, que han estat enquestats dins el mateix vehicle o bé a les parades de bus.

Per altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany valora molt positivament el desdoblament de l’EE Bus (Línia verda i zona la demanda), que ha permès donar un millor servei als usuaris. Així durant els mesos d’estiu (de juny a agost) la zona a la demanda ha completat un total de 12.502 viatges mentre que la línia verda ha fet 6.022 viatges de juliol a setembre.