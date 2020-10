Nous cursos de l’AEAU per la tardor

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) organitza nous cursos al llarg d’aquesta tardor per millorar els coneixements i competències tant dels associats com de la població activa en general. Les formacions, totes elles gratuïtes i 100% subvencionades, inclouen temàtiques diverses, tant de caire purament econòmic com d’imatge.

Un dels nous cursos és sobre ‘Publicitat i comunicació externa de l’empresa’, per ajudar a millorar la projecció del negoci i obtenir així millors resultats. Es durà a terme del 27 d’octubre al 24 de novembre, els dimarts i dijous de les 3 a les 5 de la tarda. La durada total és de 20 hores.

I del 21 d’octubre al 7 de desembre, hi haurà el curs ‘Atenció al client’ (30 hores), que es farà els dilluns i dimecres a primera hora de la tarda (14.50-16.50). L’objectiu és ajudar a conèixer els processos de comunicació, adquirir destreses del llenguatge no verbal i la comunicació oral i conèixer els tipus de comunicació escrita, entre d’altres. Aquestes dues propostes es faran al CETAP i són dirigides per Sandra Castiñeira.

Una altra de les novetats de l’AEAU és la formació en Microsoft Excel 2016 nivell avançat (30 hores), que es farà en format no presencial (en línia) mitjançant el programa Zoom. Serà del 3 de novembre al 3 de desembre, els dimarts, dimecres i dijous de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, a càrrec de Pilar Villarte. S’ensenyarà conceptes com administració de configuracions, opcions de llibre, internacionalització, dissenys, formats de dades personalitzades i filtres.

Finalment, i també per via telemàtica, es proposa un curs sobre Tècniques de relaxació. Es farà en el mateix període que l’anterior (del 3 de novembre al 3 de desembre), els dimarts i dijous de les 8 del vespre a les 10 de la nit, dirigit per Mercia de Souza.

Per a qualsevol dels cursos, cal tramitar la inscripció prèvia al correu info@aeau.org o bé amb un missatge de Whatsapp al telèfon mòbil 621 224 515. Les dates límit per apuntar-se són: 15 d’octubre (Atenció al client), 26 d’octubre (Publicitat i comunicació externa), 28 d’octubre (Relaxació) i 29 d’octubre (Excel 2016).