Nous cribratges poblacionals a Organyà i Coll de Nargó

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya segueix duent a terme aquesta setmana cribratges poblacionals en municipis de l’Alt Pirineu i Aran, després que la setmana passada ja en va fer en una quinzena de poblacions de la regió, entre elles la Seu d’Urgell i Oliana. Entre les localitats on es va proves aquesta setmana hi ha Organyà i Coll de Nargó.

En el cas d’Organyà, el cribratge s’ha organitzat en tres dies i amb tres franges d’edat diferents. Aquest dimecres s’hi ha convocat joves i adults d’entre 16 i 44 anys. Demà dijous dia 10, també a la tarda (15.00-19.00), hi podran assistir veïns d’entre 45 a 64 anys. I divendres dia 11, al matí (9.30-13.30), està reservat a majors de 65 anys.

Paral·lelament, aquest dimecres 9 de desembre també es fa proves als veïns i veïnes de Coll de Nargó. En aquest cas, es duen a terme a la Sala Polivalent.

Pel que fa a la resta de l’Alt Pirineu i Aran, s’ha programat una nova tongada de proves a Tremp -on ja se’n va fer tota la setmana passada- i ara també a Vielha i a Puigcerdà. A la capital cerdana, el procediment s’adreça especialment als professionals del turisme, el comerç i l’hostaleria, per als quals s’ha reservat 300 tests. D’altra banda, també es fan cribratges a Isona i a Esterri d’Àneu; i divendres, a Rialp.

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica que s’utilitza és el test antigènic ràpid (TAR), que permet conèixer el resultat en pocs minuts. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n’hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Salut recorda la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.

Els cribratges intensius de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran compten amb la col·laboració dels ajuntaments implicats, l’Institut Català de la Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública, Fundació Hospital de Puigcerdà i Aran Salut.

Pel que fa a les persones que sí que presenten símptomes de COVID-19, se’ls segueix fent les proves als centres d’atenció primària (CAP) i als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), com fins ara.

Des de Salut remarquen que un resultat negatiu de qualsevol test no eximeix de continuar respectant totes les mesures de protecció i prevenció envers la malaltia, especialment dur mascareta, mantenir la distància de seguretat i rentar-se bé les mans.