Nous colors i looks per donar la benvinguda a la tardor 2021

L’arribada de la tardor hauria d’anar sempre acompanyada d’una cita a la perruqueria, per a contrarestar els efectes de l’estiu en el teu cabell. I ja que estàs còmodament asseguda i preparada per a deixar-te acaronar, per què no apostar per un canvi de look? Per a moltes dones, aquesta època de l’any és la preferida per a renovar el seu estil. Res millor que lluir una nova versió de tu mateixa per a sentir-te bella, poderosa i preparada per a trepitjar fort aquest nou curs. I si el que necessites és inspiració, pren nota de les tendències capil·lars que captivaran durant la tardor 2021.

1. Ros tardorenc

Què et semblaria lluir una cabellera de moda i poder oblidar-te de retocar les arrels? Aquest preciós to ros que proposa la perruquera Charo García, de Ilitia Beauty & Science (Balsameda, Bizkaia), combina matisos torrats, platins i cendra que integren a la perfecció les temudes canes, per a aportar cos i profunditat a la cabellera. Si, a més, t’atreveixes amb unes metxes chunky més clares en els flocs frontals, aconseguiràs il·luminar el teu rostre amb un resultat d’allò més afavoridor.

2. Exprés

Les tonalitats més fosques també són protagonistes de la tardor 2021 i ho fan amb novetats. «Els tons foscos com l’exprés o l’atzabeja criden l’atenció per la seva intensitat, però s’enriqueixen amb detalls que trenquen amb la monocromia. Acompanyant amb tons de gris fosc empolsat i detalls blaus foscos, trenquen amb el previsible sense abandonar la seva forta personalitat», explica el perruquer Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros (Màlaga).

3. Violeta

El violeta és el nou color de moda per a les més atrevides, gràcies a la sensació d’optimisme i reinvenció que porta en si. La influencer Kylie Jenner i la cantant Selena Gómez ja han caigut rendides als seus encants. També la marca australiana Kevin.Murphy ha inclòs aquesta tonalitat entre les seves propostes de temporada, ja que combina genial amb tota mena de pells i rostres. I tu, t’atreveixes?

4. Tall Carré

Una versió del bob més simètric i amb una forma més quadrada. Un estil que sempre queda bé i mai passa de moda. La perruquera Raquel Saiz, de Saló Blue by Raquel Saiz (Torrelavega, Cantàbria), destaca la seva versatilitat: “S’acostuma a portar amb la ratlla al mig per marcar millor l’equilibri de les seves proporcions, però a partir d’aquí el podem fer encaixar amb les nostres preferències i necessitats. Més curt o més llarg, amb més o menys volum, és igual. L’important és mostrar la seva silueta compacta.”

5. A capes i amb serrell llarg

Per als qui busquen que el seu cabell es continuï veient llarg, la periodista Sara Carbonero té el look ideal. Es tracta d’una cabellera per sota de la clavícula i desfilada amb capes lleugeres, acompanyada d’un serrell llarg. El resultat és un estil molt natural i afavoridor. Entre els seus avantatges també destaca que és molt còmode i versàtil, ja que queda bé amb tota mena d’acabats i et permet recollir-lo sempre que vulguis – també pots recollir el serrell, amb unes forquetes -.

6. Mullet

El tall Mullet es porta més curt que mai, amb un acabat més rebel i despreocupat i un serrell desfilat. «El mullet s’alia amb els serrells bebè en versió informal. Així és com es creen contorns que trenquen amb qualsevol simetria per a ser més lliure que mai. Tant amb textures làcies com arrissades, el mullet continua trencant motlles», explica Felicites Ordás, de Felicitas Hair (Mataró, Barcelona).

