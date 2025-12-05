Nou rècord d’Andorra absolut de Kevin Teixeira en el 800 metres lliures, a Lublin

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha posat, aquest divendres, el punt final a la seva participació a l’Europeu de piscina curta de Lublin (Polònia) amb un nou rècord d’Andorra absolut en els 800 metres lliures, on Kevin Teixeira ha establert un temps de 8:03.53. El jove nedador andorrà ha superat la seva pròpia marca anterior (8:06), consolidant així el seu progrés en la distància.
En la mateixa sèrie, Biel Cuen ha completat la prova amb un registre de 8:04.36, també per sota de l’anterior rècord nacional. No obstant això, segons la normativa, el rècord només pot ser homologat pel nedador que finalitza primer dins la mateixa sèrie, i en aquesta ocasió ha estat Teixeira qui ha signat el temps més ràpid. Tot i això, la cursa confirma el nivell ascendent de tots dos nedadors, capaços de situar-se simultàniament per sota del millor registre històric del país.
Aquests resultats arriben després d’un campionat on Andorra ha sumat dos rècords nacionals i tres millors marques personals.
Després de la cursa, Kevin Teixeira ha expressat la seva satisfacció pel resultat i les sensacions a l’aigua, destacant que “estic molt content amb el rècord; m’he trobat bé i he pogut millorar la meva marca. El 800 és una prova molt dura, però és la que més gaudeixo, i marxem satisfets amb la feina feta en aquest Europeu”.
Per la seva banda, Biel Cuen ha valorat positivament el seu campionat i la progressió personal: “em vaig sentir molt bé i he pogut fer marques molt bones, incloent-hi un rècord d’Andorra als 200. En algunes proves estava nerviós, però forma part de l’experiència. El balanç és molt positiu”.
Maltrana: “Un campionat molt bo”
El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, ha fet una valoració global molt positiva del rendiment dels nedadors a Lublin: “ha estat un campionat molt bo: hem aconseguit dos rècords d’Andorra i tres millors marques personals en un entorn d’altíssima exigència. És molt difícil rendir a aquest nivell internacional i els nedadors han estat a l’altura. Marxem amb una sensació de progrés molt clara i amb passos endavant evidents en el seu desenvolupament esportiu”.