El Govern ha confirmat un nou cas positiu de coronavirus COVID-19 en una pacient de 87 anys ingressada a l’hospital. S’han activat els protocols establerts per al seu tractament i aïllament.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que ara s’està reprenent la investigació epidemiològica i els contactes que hagi pogut tenir aquesta persona per controlar qui més pot haver estat exposat al virus. Les altres dues persones ingressades pendent de diagnòstic, dues dones de 54 i 39 anys, continuen a l’espera dels resultats.

Tot i això, el ministre portaveu ha fet una crida a la tranquil·litat i a la responsabilitat dels ciutadans, d’estar pendents de les fonts fiables i contrastades per evitar la difusió de notícies falses, com el rumor d’un possible tancament de fronteres. Eric Jover ha negat que aquesta opció estigui damunt la taula. Ara bé, l’executiu anirà aplicant mesures en funció de quina sigui l’evolució del coronavirus al país.

El Govern assegura que aquesta és una situació prioritària i que es faran les comunicacions que siguin necessàries per traslladar tota la informació a la ciutadania. Ha recordat que el comitè de seguiment es reuneix cada dia per poder prendre decisions ràpidament.