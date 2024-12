Nou pla de formació continuada per al 2025 adreçada a magistrats, batlles i fiscals

La Seu de la Justícia. Foto: Fòrum.ad

El 23 de gener començarà el programa de formació continuada 2025 per a magistrats, batlles i fiscals amb un curs centrat en els desafiaments de l’ètica judicial, tal i com s’ha fet els darrers cinc anys. El pla de formació continuada que impulsa anualment el Consell Superior de la Justícia (CSJ) està coordinat pel jurista i membre del CSJ, Ramon Camp, donant compliment a les disposicions previstes a la Llei 28/2014 del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia i al Reglament de l’Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal de 15 de gener de 2020. Aquestes disposicions regulen la formació continuada per als membres de la carrera judicial i fiscal i el seu seguiment és condició necessària per a l’exercici i la progressió professional.

El pla de formació -que manté el volum d’activitats respecte l’any passat- inclou tallers i seminaris d’àmbit general, específics per a cada especialització, formacions personalitzades, estades i cursos online, i tenen un caràcter pràctic i transversal, amb un especial èmfasi en l’anàlisi de situacions d’actualitat amb un fort impacte entre la ciutadania.

Els magistrats, batlles i fiscals podran seguir durant el 2025 altres formacions en què tractaran temes tan diversos com la valoració de la prova electrònica en els àmbits civil i penal, el Dret i la cooperació internacional en matèria de família, diverses sessions sobre Dret de la Unió Europea, o un taller sobre víctimes de violència i violència de gènere, en què es parlarà de bones praxis i es farà lectura periodística de les sentencies en matèria de violència de gènere.

També s’han programat sessions específiques per a la jurisdicció civil (aplicació del Codi de procediment civil), per a la jurisdicció penal (curs sobre tràfic de persones i proxenetisme.)

Com és habitual, durant l’any s’articulen estades als programes de formacións organitzades pel Consejo General del Poder Judicial i l’École Nationale de la Magistrature de França, gràcies als convenis que el CSJ disposa amb aquestes institucions, i es continuen oferint formacions online promogudes per entitats com el Consell d’Europa, les Nacions Unides o la UNESCO, entre d’altres.

El programa també inclou cursos adreçats a secretaris judicials, orientats a l’entorn de la violència de gènere, ciberseguretat o bones pràctiques en l’organització de l’oficina judicial.

El pla de formació continuada també ofereix un itinerari formatiu adreçat als funcionaris de l’Administració de Justícia i al personal del CSJ sobre la implementació de l’expedient judicial electrònic, dret penal o estadística judicial, entre d’altres.