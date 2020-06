Nou noves altes entre les persones aïllades a l’àrea de la Seu pel coronavirus

El nombre de persones aïllades a domicili pel coronavirus a l’àrea del CAP de la Seu torna a baixar i ara és de 76, quatre menys que el dia anterior. Aquest dimecres s’ha donat 9 noves altes entre aquest col·lectiu, una d’elles d’un veí que ha superat la malaltia, i això fa que ara el nombre de positius confirmats en seguiment sigui de 12.

Pel que fa a la resta d’aïllats, 24 són sospitosos i 40 són contactes sense símptomes. Des de l’inici de la pandèmia ja s’ha donat l’alta a 362 persones que han estat recloses a domicili per evitar la propagació del virus. De la seva part, el Sant Hospital segueix sense cap ingressat ni cap cas pendent de resultat.

Deu nous positius els darrers set dies a l’Alt Pirineu i Aran

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el nombre de nous contagis també s’ha estabilitzat i ara la xifra total és de 413, deu més que ara fa una setmana. Els darrers dies no s’ha donat cap alta hospitalària als quatre centres mèdics del territori i la dada global es manté en 173 altes. Ja fa gairebé dos mesos que no es registra cap víctima mortal en aquests hospitals i, per tant, la quantitat de defuncions segueix sent de 30.

Al conjunt de Catalunya, les darreres 24 hores s’han registrat 150 nous casos positius, 64 altes hospitalàries i 34 noves defuncions. Resten 149 pacients a les UCI (6 menys que ahir). En total, des que va començar la crisi sanitària s’ha notificat 67.233 positius confirmats,12.323 defuncions i 38.256 altes hospitalàries. Resten 16.602 casos actius.