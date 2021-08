Nou mercat d’artesania a la Massana

La plaça de les Fontetes es consolida com a espai per a acollir fires i mercats que contribueixen a la dinamització de la Massana. “Disposar d’una plaça àmplia i cèntrica ens permet tirar endavant accions que aporten visitants i per tant repercuteixen a tot el poble”, assegura el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

El mercat que s’ha organitzat per a la Festa Major de la Massana forma part del cicle que és adjudicar conjuntament amb el Comú d’Encamp, ja que “considerem positiu establir sinergies amb altres parròquies”.

En total hi haurà una vintena de parades, tant de fora com de comerciants del país, que exposaran productes artesanals: joieria, roba, mel i altres productes gastronòmics, jocs…

Pel que fa a l’ambientació del mercat, en aquesta ocasió serà medieval. La idea és tematitzar cada fira per a donar-li un al·licient afegit.

Els horaris seran: divendres, de 15 a 22 h; dissabte, de 9 a 22 h; i diumenge, de 9 a 15 h.